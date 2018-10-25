Приїзд російських вболівальників... Рим був в шоці... Сотні п’яних і співаючих "руссо турісто" налетіли на ескалатор метрополітену так, що він бідний не витримав і провалився. Десятки поранених. Добре, що все обійшлось без жертв... Сальвіні (Маттео Сальвіні, міністр внутрішніх справ Італії. – ред.) в шоці???

Окрім того, що робилось на стадіоні! Мало того, що вкидали пусті пляшки, то потім серед російських фанатів почалась бійка. Когось одного підрізали, але не кажуть хто.

Дичь, - одним словом.