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Ольга Єромченко
Ольга Єромченко
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Рим був в шоці від дикунства російських вболівальників

49.6тЧитати матеріал російською

Приїзд російських вболівальників... Рим був в шоці... Сотні п’яних і співаючих "руссо турісто" налетіли на ескалатор метрополітену так, що він бідний не витримав і провалився. Десятки поранених. Добре, що все обійшлось без жертв... Сальвіні (Маттео Сальвіні, міністр внутрішніх справ Італії. – ред.) в шоці???

Рим був в шоці від дикунства російських вболівальників

Рим був в шоці від дикунства російських вболівальників

Рим був в шоці від дикунства російських вболівальників

Окрім того, що робилось на стадіоні! Мало того, що вкидали пусті пляшки, то потім серед російських фанатів почалась бійка. Когось одного підрізали, але не кажуть хто.

Рим був в шоці від дикунства російських вболівальників

Дичь, - одним словом.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Автор
Ольга ЄромченкоОльга Єромченко
Місце
ІталіяРим
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Комментарии на сайте не модерированы
Булах Петр
Булах Петр
Харашо хоть не насрали під стільцями на трибунах. Чи таки насрали? Не може буть , шоб не насрали. Я не вірю. А зачем тоді туди єхать, млять.
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Попова Ольга
Попова Ольга
ЖИВОТНОЕ СТАДО ДИКИХ ГИБОНОВ ЛОМАНУЛОСЬ В ЦИВИЛИЗАЦИЮ С МОКШАНИИ ДА ТАК ЧТО ПОДКОВЫ ПОСРЫВАЛО , ДИКАЯ АЗИЯ МОГОЛО -ТАТАР С МУХОСРАНСКА , РАЗВЕ В РИМ МОЖНА ДИКАРЕЙ ПУСКАТЬ
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Бондаренко Сергій
Бондаренко Сергій
"А часовню тоже я разрушил? Нет, это было еще до вас - в 16 веке". Наверное, если бы в 16 веке был Обоз, часовню тоже москалям бы пришлось взять на себя. Я ничего не имею против, когда показывают, каким быдлом являются кацапы за границей. Но когда показывают ПРАВДИВО. Ведь еще пару дней назад эта же новость здесь же на Обозе звучала так: "Несчастный случай в Риме из-за ВНЕЗАПНО (!!!) ускорившегося эскалатора". Прилагалось даже видео, где люди поют и шумно себя ведут, но не прыгают, и тут внезапно ускоряется эскалатор. Так на что расчет? Что у читателей что память как у страуса, и они через день уже забудут, что было вчера?
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