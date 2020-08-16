Рідний брат Трампа помер у Нью-Йорку: ким він був

У ніч із 15 на 16 серпня у лікарні Нью-Йорка помер рідний брат американського президента Дональда Трампа, 71-річний Роберт Трамп.

Про це лідер США повідомив у заяві на сайті Білого дому, поділившись своїм сумом з приводом втрати близької людини.

"Я з важким серцем повідомляю, що мій чудовий брат Роберт мирно помер сьогодні вночі. Він був не просто моїм братом, він був моїм найкращим другом. Його сильно бракуватиме, але ми знову зустрінемось. Пам’ять про нього житиме в моєму серці назавжди. Роберте, я тебе люблю. Спочивай у мирі", – написав Трамп.

Як повідомляє CNN, два джерела повідомили, що президент США зателефонував до лікарняної палати брата пізно 15 серпня, оскільки стало відомо, що смерть Роберта наближається. Напередодні Трамп-старший прибув до Нью-Йорка, аби востаннє відвідати брата у Пресвітеріанській лікарні на Манхеттені.

Деталі хвороби Роберта Трампа не оприлюднені. Відомо лише те, що він хворів кілька місяців та був госпіталізований у червні.

Роберт Трамп обіймав посаду виконавчого віцепрезидента Організації Трампа. До його обов’язків також входив нагляд за казино Atlantic City.

Молодший брат чинного президента США народився у 1948 році і був одним із чотирьох дітей родини. Був двічі одруженим, другий шлюб взяв на початку 2020 року. Перед смертю Роберт Трамп проживав у Міллбруку, Нью-Йорк, у долині Гудзону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, помічник американського лідера з національної безпеки Роберт О'Браєн заявив, що Дональд Трамп міг би стати головним претендентом на Нобелівську премію миру за свої заслуги у сфері миротворчості. Зокрема за те, що за його посередництва було досягнуто домовленості про повноцінну нормалізацію відносин між Ізраїлем і ОАЕ.

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