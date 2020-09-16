Рідні хасидів, які застрягли на кордоні з Україною, вимагали втрутитися МВС Ізраїлю

Юрій Сергієнко Світ 01:19, 17.09.2020 Оновлено: 01:35, 17.09.2020

Біля будинку міністра внутрішніх справ Ізраїлю Ар'є Дері 16 вересня рідні хасидів, які застрягли на українсько-білоруському кордоні, провели акцію протесту.

В основному серед мітингувальників були жінки і діти, пише Newsru.co.il.

Вони вимагали від глави відомства втрутитися в ситуацію, щоб їхнім рідним дозволили в'їхати до України.

Рідні хасидів, які застрягли на кордоні з Україною, влаштували мітинг біля будинку голови МВС Ізраїлю.
Flash90

Також наголошується, що Дері 15 вересня звернувся до української влади і закликав впустити до країни хасидів, які хочуть відзначити Рош га-Шана (єврейський Новий рік) в Умані.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Світ

Дивіться також

Кабмін повернув мільйонні зарплати топменеджерам ПриватБанку, Ощадбанку та Укрексімбанку

Нового прокурора Тернопільщини вирішили звільнити після п'яного скандалу зі "свинями" – ЗМІ

Сімферопольське водосховище повністю висохло. Свіжі фото екокатастрофи

Рада зі скандалом не ухвалила закон про освіту: кричали з місця та згадували Гітлера

В Україні введуть нові автомобільні посвідчення й техпаспорт: що зміниться