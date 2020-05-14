Рідина для полоскання рота потенційно може захистити від зараження COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

До такого висновку прийшли вчені з Університету Кардіффа, передає DailyMail. Згідно з їхнім дослідженням, рідина для полоскання рота може руйнувати оболонку вірусу, запобігаючи його розмноженню в роті і горлі.

Тепер учені наполягають на більш ретельній перевірці цієї ідеї, щоб довести або спростувати цей засіб профілактики.

"В експериментах із пробірками й обмежених клінічних дослідженнях було доведено, що деякі рідини для полоскання рота містять достатньо відомих віруліцидних інгредієнтів, щоб ефективно впливати на ліпіди у схожих вірусах з оболонкою", – сказав провідний автор професор О'Доннелл з Університету Кардіффа.

Рідина для полоскання рота може захистити від COVID-19 – британські вчені

Всесвітня організація охорони здоров'я вже відреагувала на результати дослідження та закликала людей не використовувати цю інформацію бездумно – мити рідиною руки і так далі. Крім того, вони відзначили, що поки немає жодних доказів ефективності цього методу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідники з американського університету назвали чотири препарати, які найефективніше здатні боротися з COVID-19.