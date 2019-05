Річки вийшли з берегів: південь США накрила потужна повінь. Відео стихії

В американських штатах Арканзас і Оклахома в результаті руйнівного торнадо річки вийшли з берегів, що призвело до масштабної повені.

Підтверджуючі відео стихії, що розбушувалася, з'явилися в соціальних мережах. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, у місті Форт-Сміт затопленими виявилися цілі вулиці, а рівень води піднявся майже на 2 метри.

Новини В Індонезії повені і зсуви вбили десятки людей

Скріншот з відео

Відзначається, що на допомогу жителям були кинуті сили Національної гвардії. В окремих районах почалася евакуація населення. За кілька днів жертвами стихії стали шість осіб, більше сотні отримали поранення.

При цьому, за прогнозами синоптиків, найближчим часом на зазначених територіях продовжаться опади, отже рівень води підніматиметься і далі.

Twitter Jesse Hays

Twitter Jesse Hays

Twitter Gov. Asa Hutchinson

Twitter Gov. Asa Hutchinson

Twitter Gov. Asa Hutchinson

Twitter Billy Fleming‏

Twitter Billy Fleming‏

Twitter Billy Fleming‏

Twitter Billy Fleming‏

Millions are at risk in the Midwest and South after levees and dams are being pushed to the brink following historic flooding. @kristendahlgren has the latest from Fort Smith, Arkansas. pic.twitter.com/anhh9FtEDz - TODAY (@TODAYshow) 31 травня 2019 р

Most levees are holding up along the Arkansas River amid historic flooding, but officials are nervous about the aging structures. "They are designed for a temporary load, and they are holding a lot more water than they have been tested on before." https://t.co/cimoDKmRAh - AP Central US (@APCentralRegion) 30 травня 2019 р

Heavy rains in the Midwest are causing levees to breach along the Mississippi and Arkansas rivers , which may put thousands of homes in danger https://t.co/iJiChyMibF pic.twitter.com/MBvoQpt4mT - CNN Breaking News (@cnnbrk) 31 травня 2019 р

Officials in Fort Smith, the second-largest city in Arkansas, say they will not know the extent of flood damage until water recedes, which could take days, if not longer. https://t.co/H6LJjyl3JS - AP Central US (@APCentralRegion) 31 травня 2019 р

For real tho you all pray for us in Arkansas and Oklahoma #arkansasriver #ArkansasRiverflood pic.twitter.com/TueyHwkkR2 - mr. jradical (@jrad_sobad) 31 травня 2019 р

WATCH: Record floodwaters top an Arkansas levee, causing it to breach Friday morning, prompting evacuations. https://t.co/aJsi91VSnB pic.twitter.com/8AdJJKUFof - NBC News (@NBCNews) 31 травня 2019 р

Incredible video!



This is video of Arkansas Governor Asa Hutchinson's aerial tour of Van Buren and Fort Smith.



Gives you a better look at just how severe the flooding is in the River Valley. pic.twitter.com/iXMSI9P59r - Katelynn Zoellner (@KZoellnerTV) 30 травня 2019 р

We’re helping our sister station @KTULNews cover major flooding around Tulsa, OK. It rained a lot more today. Here’s a tiny glimpse of Muskogee, OK beside Arkansas River. @spann pic.twitter.com/xAjCuuBwyI — Stoney Sharp (@StoneySharp3340) 29 мая 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Південній Африці трапилася повінь, в результаті якої загинуло щонайменше 60 осіб, серед яких 2 маленькі дитини.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!