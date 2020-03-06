Представник РФ в ООН назвав анексований Крим "російським" і заявив, що Організація Об'єднаних Націй нібито "не хоче чути інформацію про реальну ситуацію" на півострові.
Про це він сказав під час виступу на засіданні в Нью-Йорку в п'ятницю, 6 березня. Трансляція події велася в мережі (щоб подивитися повне відео виступу, поскрольте новину вниз).
Росіянин сказав, що письмово запропонував організаторам влаштувати через відеозв'язок виступ ряду кримчан (представників окупантів), проте в ООН "не захотіли слухати" і "відмовили під сміховинним приводом – багато доповідачів".
Представник РФ в ООН
Скрін відео
Більшість доповідачів в ООН, за його заявою, останній раз були в Криму, коли півострів "підпорядковувався Києву".
"Ваші арії на тему Криму все більше нагадують зустрічі письменників-фантастів, які пишуть жахи", – сказав він, додавши, що про Крим "знову почули небилиці".
"Де карателі? Де партизани, які чинять спротив окупації? Де окупанти взагалі? Окупанти – це все кримчани. Які живуть і розмовляють російською, українською та кримськотатарською. Не вірите? Приїжджайте!" – сказав росіянин.
Він також висловився про "Марші гідності" в Крим, ініційований Меджлісом кримськотатарського народу. "Це спроба масового перетину російсько-українського кордону... Наслідки провокації всі знають – це незаконно. Всі будуть співучасниками", – сказав він.
Росіянин запросив політиків приїхати в Крим, заявивши, що зробити це дуже просто, щоб подивитися на власні очі на те, що там відбувається. За його твердженням, в минулому році на півострові було 7 мільйонів туристів.
Представник РФ також висловив своє переконання в тому, що на засіданні червоною ниткою проходить "злоба і ненависть до Росії, котра захистила Крим від майданівського свавілля".
Виступ пропагандиста:
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відбулося пленарне засідання 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН за пунктом порядку денного "Ситуація на окупованих територіях України". Росія отримала жорстку відсіч від міжнародної спільноти.
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