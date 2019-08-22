Нова підлість Путіна? Навіщо Трамп підтримав Росію в G8

Захід попався на черговому заграванні з главою Російської Федерації Володимиром Путіним і заявах на підтримку інтересів Кремля. Цього разу президент США Дональд Трамп знову висловив бажання бачити російського президента на саміті G7.

Навіщо Трамп хоче повернути формат G8 – читайте в OBOZREVATEL.

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Дональд Трамп заявив про доцільність повернення Росії в G8.

Таку пропозицію американському президенту нібито озвучив президент Франції Еммануель Макрон, і лідери вже навіть домовилися запросити Володимира Путіна на саміт в 2020 році.

У Росії відреагували на слова Трампа, і чекають конкретних пропозицій.

Це буде доцільно

Так, про повернення Росії в "Велику сімку" зазначає Дональд Трамп:

"Ми говоримо про Росію, тому що я був на численних зустрічах G7. Думаю, що доцільно було б мати там і Росію", – заявив американський лідер на зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом у Білому домі.

"Якби хтось зробив якісь кроки, я б із задоволенням про це подумав", – додав Трамп.

Дональд Трамп

Крім того, американський президент заявив, що його попередник Барак Обама підтримав у 2014 році виключення Росії з групи провідних промислових країн через те, що його "перехитрили".

Новини Трамп і Макрон задумали повернути Росію в G8

"Я думаю, президент Обама – Путін перехитрив його – не бачив у Росії нічого хорошого, тому й хотів, щоб вона вийшла", – пояснив Трамп.

Зазначимо, що це вже не вперше глава Білого дому заявляє про свої бажання бачити Путіна серед лідерів G7. У червні минулого року, напередодні саміту "Великої сімки" в Канаді, Трамп повідомив журналістам: "Чому ми проводимо зустріч без участі Росії? Я б порекомендував – і це їм вирішувати – але Росія повинна бути присутньою на зустрічі. РФ потрібно дати можливість знову брати участь у самітах, тому що нам потрібно, щоб Росія була за столом переговорів".

Згодом його слова піддалися критиці з боку європейських лідерів.

Цього ж разу повернення Росії у "Велику сімку" підтримує президент Франції Еммануель Макрон, принаймні так стверджують джерела CNN.

За словами співрозмовника агентства, Трамп і Макрон вже домовилися запросити Росію і мають намір обговорити це з главами інших держав, які входять до складу G7, на саміті 24-26 серпня.

Еммануель Макрон

Повідомляється також, що саме Макрон вніс пропозицію запросити Росію на зустріч у наступному році, яка пройде в США. Трамп цієї ініціативи не заперечував.

The call was planned to generally discuss the upcoming G7 mtgs in France which begin on Saturday. It was Macron that suggested inviting Russia to the gathering next year, and Trump agreed, the source said. Note: The US will host the G7 in 2020. https://t.co/rtamIQoYM5 - Kylie Atwood (@kylieatwood) 21 серпня 2019 р

Примітно, що за день до цього, на пресконференції з нагоди зустрічі з Путіним, французький президент згадав формат G8 і назвав умову повернення РФ.

"Повернення до "вісімки", як і повернення до позитивних відносин між Росією і ЄС, лежать через вирішення конфлікту в Європі", – сказав він, зазначивши, що Європа чекає від Кремля взаємодії і якнайшвидшого врегулювання кризи на Донбасі.

У Росії чекають конкретних пропозицій

Ще рік тому, коментуючи слова Трампа про потребу дозволити РФ брати участь у самітах "Великої сімки", прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія "робить акцент на інших форматах".

Дмитро Пєсков

Зі свого боку глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачьов назвав умови, за яких РФ може повернуться в G7 – скасування санкцій і повага інтересів.

"Звідси ключове: а воно нам треба? Переконаний, що нам не потрібно кидатися на кожну репліку про "непогано б повернути Росію, якщо вона..." і т. п., а запропонувати власні умови для повернення: скасування санкцій і повага до інтересів. Інакше це буде безглуздою тратою часу заради чергових амбіцій і марнославства західників", – заявив тоді Косачьов.

Але вимог лідерам "Великої сімки" так ніхто офіційно і не ризикнув надати. Замість цього, спікер МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва чекає конкретних пропозицій щодо повернення Росії у "Велику вісімку".

"Повинні бути сформовані пропозиції, якщо вони є, і передані російській стороні на розгляд", – прокоментувала останню заяву Трампа Захарова.

Марія Захарова ТАСС

Які перспективи

У своєму блозі український журналіст і аналітик Віталій Портников вказав на один важливий момент – щоб РФ змогла повернуться в G8, потрібна згода всіх інших її учасників.

На цю тему в ефірі ObozTV висловився глава правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак, на думку якого повернення Росії точно підтримає Італія, як, втім, і в минулому році. Не виключено, що "за" виступлять і в Німеччині, яка до цього пролобіювала повернення російської делегації в ПАРЄ.

"Залишається у нас не такий великий вибір. Щодо Великобританії ми чудово розуміємо, що вона зараз більше переймається своїми внутрішніми питаннями. І я не думаю, що Україна стоїть на порядку денному. Єдиним форпостом, на мій погляд, у всій цій великій геополітичній компанії, може бути, звичайно, Канада. Але й це буде тільки тому, що Україна демонструвала весь цей час дипломатичні зв'язки з Канадою, не перериваючи їх, і Канада також демонструвала досить лояльну позицію до України", – сказав Шлінчак.

Втім, реакція Берліна для України залишається досить обнадійливою. Коментуючи слова Трампа в уряді ФРН заявили, що обговорення повернення Росії в G8 стане можливим, коли буде видна перспектива усунення причин її виключення.

З огляду на вищесказане, перспектив, що всі лідери країн-членів G7 зможуть зійтися в одному думці, не так багато, що і означає низьку ймовірність повернення Росії в міжнародний клуб.

Втім, президент РФ і сам демонструє своє небажання брати участь у самітах "вісімки", вважає американіст Микола Белесков.

"Росія сама не особливо в цьому зацікавлена, як можна зрозуміти зі слів того ж Путіна, під час зустрічі з Макроном, він не вважає членство у "вісімці" чимось важливим. Кремль бачить інші майданчики, де Росія задіяна, той же формат G20, де вона може вирішувати свої питання і проблеми", – сказав він в коментарі OBOZREVATEL.

Саміт G20 за участю Володимира Путіна в 2019 році Газета.ру

До такої ж думки схиляється і Шлінчак, за його словами, світові лідери і без участі Росії в самітах "сімки", починають визнавати її лідера.

"Я не знаю, що важливіше до для самої Росії. Що важливіше для Володимира Путіна. Умовно кажучи, відмовитися від своєї ідеї про відновлення "великої російської імперії" або щоб його визнавали світові лідери. Зрештою, ці світові лідери і без умов починають визнавати Росію. Подивіться, як спілкувався президент Франції Макрон із Володимиром Путіним. Але таке враження, що він йому в рот заглядав", – заявив він.

Володимир Путін і Еммануель Макрон

У той же час Белесков зазначає, що заяви Трампа стали передусім наслідком слів французького президента, котрий перед зустріччю зі своїм російським колегою сказав, що обговорить із ним все те, що лідери G7 обговорюватимуть на саміті 24-26 серпня в Біаріцце на півдні Франції.

"Я сумніваюся, що напередодні президентських виборів у США Трампу буде доцільно запрошувати Путіна в Штати. У пік передвиборчої гонки, в якій братиме участь сам нинішній американський президент, він дасть можливість спекулювати на тему: чому в Америку запросили Путіна, коли Росія не виконала тих умов, на яких її можуть повернути в G8, а саме – повернення Криму і деоккупація Донбасу", – пояснив американист.

Для довідки: G8 – міжнародний клуб урядів восьми високорозвинених країн світу (США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія, Канада і Росія). У 2014 році сім членів міжнародного клубу засудили дії РФ через анексію Криму і не приїхали на саміт, який повинен був пройти у Сочі в червні того року.

Замість цього "сімка" лідерів зібралася в Брюсселі і відтоді формат змінив назву на G7.

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