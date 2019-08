Нова підлість Путіна? Навіщо Трамп підтримав Росію в G8

Захід попався на черговому заграванні з главою Російської Федерації Володимиром Путіним і заявах на підтримку інтересів Кремля. Цього разу президент США Дональд Трамп знову висловив бажання бачити російського президента на саміті G7.

Навіщо Трамп хоче повернути формат G8 – читайте в OBOZREVATEL.

Головне:

Це буде доцільно

Так, про повернення Росії в "Велику сімку" зазначає Дональд Трамп:

"Якби хтось зробив якісь кроки, я б із задоволенням про це подумав", – додав Трамп.

Крім того, американський президент заявив, що його попередник Барак Обама підтримав у 2014 році виключення Росії з групи провідних промислових країн через те, що його "перехитрили".

"Я думаю, президент Обама – Путін перехитрив його – не бачив у Росії нічого хорошого, тому й хотів, щоб вона вийшла", – пояснив Трамп.

Зазначимо, що це вже не вперше глава Білого дому заявляє про свої бажання бачити Путіна серед лідерів G7. У червні минулого року, напередодні саміту "Великої сімки" в Канаді, Трамп повідомив журналістам: "Чому ми проводимо зустріч без участі Росії? Я б порекомендував – і це їм вирішувати – але Росія повинна бути присутньою на зустрічі. РФ потрібно дати можливість знову брати участь у самітах, тому що нам потрібно, щоб Росія була за столом переговорів".

Згодом його слова піддалися критиці з боку європейських лідерів.

Цього ж разу повернення Росії у "Велику сімку" підтримує президент Франції Еммануель Макрон, принаймні так стверджують джерела CNN.

За словами співрозмовника агентства, Трамп і Макрон вже домовилися запросити Росію і мають намір обговорити це з главами інших держав, які входять до складу G7, на саміті 24-26 серпня.

Повідомляється також, що саме Макрон вніс пропозицію запросити Росію на зустріч у наступному році, яка пройде в США. Трамп цієї ініціативи не заперечував.

The call was planned to generally discuss the upcoming G7 mtgs in France which begin on Saturday. It was Macron that suggested inviting Russia to the gathering next year, and Trump agreed, the source said. Note: The US will host the G7 in 2020. https://t.co/rtamIQoYM5