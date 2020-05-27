РФ перекинула до Лівії десятки винищувачів: Пентагон відреагував

Американські військові звинуватили Росію в перекиданні винищувачів до Лівії, щоб підтримати російських найманців, які воюють на боці генерала Халіфа Хафтара проти міжнародно визнаного лівійського уряду.

Зокрема, РФ направила туди декілька сучасних Міг-29, стверджують в Африканському командуванні Збройних сил США (AFRICOM), що базується у німецькому Штутгарті. Про це йдеться в пресрелізі на сайті організації.

Зазначається, що першу зупинку після вильоту з Росії винищувачі зробили в Сирії. Водночас там військова техніка була "перефарбована, щоб замаскувати її російське походження" до прибуття в Лівію.

Російські Міг-29 помітили в Лівії

В AFRICOM не уточнюють, коли саме військові літаки РФ прибули до Лівії, зауважуючи лише, що це було "зовсім недавно". Тоді як на опублікованих військовими США фотографіях лівійської авіабази Ель-Джуфра, датованих 19 травня, видно декілька Міг-29.

У пресрелізі підкреслюють, що ні "Лівійська національна армія" Хафтара, ні приватні військові компанії не можуть озброювати, а також обслуговувати й утримувати подібні винищувачі четвертого покоління.

Російські винищувачі Міг-29 на авіабазі в Лівії AFRICOM

"Росія явно намагається схилити чашу терезів у Лівії на свою користь. Москва довгий час заперечувала, що повною мірою бере участь в лівійському конфлікті. Тепер заперечувати це марно", – заявив командувач AFRICOM генерал Стівен Таунсенд.

За його словами, російські військові літаки покликані надати підтримку групам найманців у Лівії, таким, як ПВК "Вагнера".

Російські винищувачі Міг-29 на авіабазі в Лівії dvidshub.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Лівії можуть бути задіяні від 800 до 1200 найманців із російської ПВК "Вагнера", які підтримують наступ командувача "Лівійською національною армією" Халіфи Хафтара. Такі дані вперше підтвердили представники ООН.

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