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РФ хоче економічної допомоги США: Трамп зробив резонансну заяву

6.2тЧитати матеріал російською

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп упевнений, що Росія хоче отримати допомогу його країни через великі успіхи американської економіки.

Як пише Росбалт, Трамп похвалив свої досягнення на посту президента, заявивши, що багато країн "хочуть отримати від США економічну допомогу".

"Ми домоглися такого багатства, я виконав дійсно хорошу роботу - $ 11,7 трлн. Росія хоче нашої допомоги, всі хочуть нашої допомоги", - сказав політик.

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Свої відносини з Володимиром Путіним він назвав "відмінними". У той же час він знову дорікнув Німеччині за те, що вона платить Москві "мільярди доларів на місяць" за газ і в той же час "хоче, щоб ми захищали її від Росії".

Також Трамп заявив, що його перемога на виборах 2016 року - "найгірше, що трапилося з Росією", але додав, що з Москвою потрібно "порозумітися".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Трамп зробив неоднозначне послання Путіну, заявивши, що США мають всі карти на руках у питанні діалогу з Росією.

Особи
Дональд ТрампВолодимир Путін
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Лучшая помощь кацапамм от американцев это побольше санкций животворящих. )(уйло говорит что от санкций у кацапов экономика поднимается
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