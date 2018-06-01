"РФ буде непереливки": Лукашенко виступив за Україну в НАТО

Вступ України в НАТО стане позитивним фактом і для Росії, і для Білорусі.

Про це президент РБ Олександр Лукашенко заявив 1 червня, передає "Белта".

За його словами, в даний час в цьому питанні є певна невизначеність.

"Якщо Україна буде в НАТО - інша ситуація, якщо не буде в НАТО, але там запанують занадто націоналістичні тенденції з орієнтацією "воювати з усіма", то це третя ситуація - ще більш складна", - заявив Лукашенко.

Також він зазначив, що говорить росіянам, "які бояться, що Україна стане натівською, що, може бути, прийдуть часи, коли ми будемо радіти, що Україна в НАТО, а не стала якимось бандитськими державою, де будуть окремі бандформування і угруповання".

"Ось там нам буде непереливки: і Росії, і Білорусі, і всім іншим", - вважає Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко звинуватив РФ в розпалюванні істерії