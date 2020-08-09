Результати виборів президента Білорусі: ЦВК дала перші дані
У ЦВК Білорусі заявили, що чинний глава країни Олександр Лукашенко лідирує у виборах президента за результатами голосування в п'яти регіонах, у нього 82%.
Про це заявила глава Центральної виборчої кампанії Лідія Єрмошина 9 серпня в ефірі телеканалу СТВ. Заявляється, що опозиційна до Лукашенка Світлана Тіхановська за даними з п'яти білоруських регіонів набирає близько 5%.
Глава ЦВК також закликала кандидатів у президенти, які програли, "спокійно прийняти поразку, привітати переможця і не хвилювати маси".
При цьому в Мінську голосування на президентських виборах через черги продовжилося після 20:00.
ЦВК сподівається підвести остаточні підсумки виборів у п'ятницю, 14 серпня.
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