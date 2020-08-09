Результати виборів президента Білорусі: ЦВК дала перші дані

У ЦВК Білорусі заявили, що чинний глава країни Олександр Лукашенко лідирує у виборах президента за результатами голосування в п'яти регіонах, у нього 82%.

Про це заявила глава Центральної виборчої кампанії Лідія Єрмошина 9 серпня в ефірі телеканалу СТВ. Заявляється, що опозиційна до Лукашенка Світлана Тіхановська за даними з п'яти білоруських регіонів набирає близько 5%.

Підрахунок голосів у Вітебську. belta.by

Глава ЦВК також закликала кандидатів у президенти, які програли, "спокійно прийняти поразку, привітати переможця і не хвилювати маси".

При цьому в Мінську голосування на президентських виборах через черги продовжилося після 20:00.

ЦВК сподівається підвести остаточні підсумки виборів у п'ятницю, 14 серпня.

Підрахунок голосів у Вітебську. belta.by

Підрахунок голосів у Вітебську. belta.by

Підрахунок голосів у Вітебську. belta.by

Підрахунок голосів у Вітебську. belta.by

Підрахунок голосів у Вітебську. belta.by

Читайте текстову трансляцію OBOZREVATEL про те, як пройшли найскандальніші вибори президента Білорусі, за посиланням.