У США в середу, 4 березня, оголосили перші результати одного з ключових етапів президентських перегонів 2020 – праймеріз ("супервівторка").

Так, один із головних конкурентів Дональда Трампа, колишній віцепрезидент США Джо Байден переміг в Алабамі, Оклахомі, Теннессі, Північній Кароліні і Вірджинії. За даними Reuters, всього він отримав перевагу у 8 штатах.

Однак, припускають, що і в Техасі, де на кону 228 делегатів, перемогу віддадуть також Байдену. Він набирає 33% голосів.

Інший кандидат від демократів, сенатор Берні Сандерс став лідером у Колорадо і Вермонті. Також він зібрав максимум голосів у Каліфорнії.

При цьому, за підрахунками, Байден набирає на демократичних праймеріз 252 делегатів (з Техасом 453), Сандерс – 215, Майк Блумберг набирає 15 делегатів, Елізабет Уоррен – чотири, а Тулса Габбард отримала лише один голос.

Трамп же переміг серед республіканців без конкуренції – він став лідером у 9 штатах із 13. Після цього президент видав їдкий жарт про опонентів у Twitter: "Але вони і так знали, хто переможе".

Таким чином Трамп і Байден виявилися практично нарівні, отримавши підтримку 9 штатів. ЗМІ вже охрестили результати останнього "тріумфом".

"Now we're told, well, when you got to Super Tuesday, it'd be over," Joe Biden says. "Well it may be over for the other guy!" https://t.co/yc4oGhHdyU #SuperTuesday pic.twitter.com/xgCQva3H8h