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4 березня • оновлено в 11:33
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У США озвучили результати праймеріз: перемагають Трамп і Байден

10.2т
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У США в середу, 4 березня, оголосили перші результати одного з ключових етапів президентських перегонів 2020 – праймеріз ("супервівторка").

Так, один із головних конкурентів Дональда Трампа, колишній віцепрезидент США Джо Байден переміг в Алабамі, Оклахомі, Теннессі, Північній Кароліні і Вірджинії. За даними Reuters, всього він отримав перевагу у 8 штатах.

Однак, припускають, що і в Техасі, де на кону 228 делегатів, перемогу віддадуть також Байдену. Він набирає 33% голосів.

У США озвучили результати праймеріз: перемагають Трамп і Байден

У США озвучили результати праймеріз: перемагають Трамп і Байден

Трамп і Байден нарівні: в США озвучили підсумки праймеріз

Інший кандидат від демократів, сенатор Берні Сандерс став лідером у Колорадо і Вермонті. Також він зібрав максимум голосів у Каліфорнії.

Берні Сандерс

Берні Сандерс

Фокус

При цьому, за підрахунками, Байден набирає на демократичних праймеріз 252 делегатів (з Техасом 453), Сандерс – 215, Майк Блумберг набирає 15 делегатів, Елізабет Уоррен – чотири, а Тулса Габбард отримала лише один голос.

Майк Блумберг

Майк Блумберг

Укрінформ

Трамп же переміг серед республіканців без конкуренції – він став лідером у 9 штатах із 13. Після цього президент видав їдкий жарт про опонентів у Twitter: "Але вони і так знали, хто переможе".

Трамп і Байден нарівні: в США озвучили підсумки праймеріз

Трамп і Байден – лідери голосування

Трамп і Байден нарівні: в США озвучили підсумки праймеріз
Трамп і Байден нарівні: в США озвучили підсумки праймеріз

Таким чином Трамп і Байден виявилися практично нарівні, отримавши підтримку 9 штатів. ЗМІ вже охрестили результати останнього "тріумфом".

А його помічниця Кейт Бедінгфілд назвала підсумок "найбільшим політичним поверненням", зазначивши, що проголосувати за Байдена йшли цілими натовпами.

Трамп і Байден нарівні: в США озвучили підсумки праймеріз

CNBC

При цьому рейтинг Трампа всупереч його твердженням не на найкращому рівні.

Трамп і Байден нарівні: в США озвучили підсумки праймеріз

У чому суть "супервівторка"

"Супервівторком" у США називаються день, коли внутрішньопартійні праймеріз і кокуси відбуваються одночасно у 14 штатах. У вівторок праймеріз відбулися в Каліфорнії, Юті, Колорадо, Міннесоті, Оклахомі, Техасі, Арканзасі, Алабамі, Теннесі, Массачусетсі, Північній Кароліні, Вірджинії, Мені, Вермонті і Самоа. Також почали голосування і демократи за кордоном.

"Супервівторок" є визначальним для багатьох кандидатів, він також демонструє головні шанси на майбутнє обрання представником своєї партії.

Нагадаємо, попередні внутрішньопартійні голосування відбуватимуться до початку червня, кандидат від республіканців буде офіційно висунутий на партійному з'їзді у серпні. Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з президентських перегонів вибули мільярдер Том Стаєр і колишній мер міста Саут Бенд Піт Буттіджідж

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Вибори в США
Особи
Джо Байден Дональд Трамп
Місце
США
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Mega Death
Mega Death
Пора Путину публично объявить , что он поддерживает Байдена и хочет , чтоб тот стал президентом.)))) Запустить пару сотен ботов в фэйсбук и выборы у него в кармане))))
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
РЕПТИЛОИДЫ
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
А как Байден относится к Украине?
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2 из 3 ответов | показать все
Mega Death
Mega Death
Хакимов Игорь,Так же как относятся к xолопам, которые за печенки с удовольствием свою страну продадут))) Он же в открытую над ними смеётся, рассказывая как назначал прокурора и пристраивал своего сынка-наркота на довольствие в Бурисму)))
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Хакимов Игорь, КАК К XOЛОПАМ, в прочем как и весь мир)
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