У США в середу, 4 березня, оголосили перші результати одного з ключових етапів президентських перегонів 2020 – праймеріз ("супервівторка").

Так, один із головних конкурентів Дональда Трампа, колишній віцепрезидент США Джо Байден переміг в Алабамі, Оклахомі, Теннессі, Північній Кароліні і Вірджинії. За даними Reuters, всього він отримав перевагу у 8 штатах.

Однак, припускають, що і в Техасі, де на кону 228 делегатів, перемогу віддадуть також Байдену. Він набирає 33% голосів.

У США озвучили результати праймеріз: перемагають Трамп і Байден

Інший кандидат від демократів, сенатор Берні Сандерс став лідером у Колорадо і Вермонті. Також він зібрав максимум голосів у Каліфорнії.

Берні Сандерс Фокус

При цьому, за підрахунками, Байден набирає на демократичних праймеріз 252 делегатів (з Техасом 453), Сандерс – 215, Майк Блумберг набирає 15 делегатів, Елізабет Уоррен – чотири, а Тулса Габбард отримала лише один голос.

Майк Блумберг Укрінформ

Трамп же переміг серед республіканців без конкуренції – він став лідером у 9 штатах із 13. Після цього президент видав їдкий жарт про опонентів у Twitter: "Але вони і так знали, хто переможе".

Трамп і Байден – лідери голосування

Таким чином Трамп і Байден виявилися практично нарівні, отримавши підтримку 9 штатів. ЗМІ вже охрестили результати останнього "тріумфом".

"Now we're told, well, when you got to Super Tuesday, it'd be over," Joe Biden says. "Well it may be over for the other guy!" https://t.co/yc4oGhHdyU #SuperTuesday pic.twitter.com/xgCQva3H8h — ABC News Politics (@ABCPolitics) March 4, 2020

Wednesday's front page: Joe Biden's campaign made a shocking rise from the dead on Super Tuesday, The Post's Michael Goodwin writes https://t.co/mgjfIKkGhA pic.twitter.com/WYs4U9nqh1 — New York Post (@nypost) March 4, 2020

А його помічниця Кейт Бедінгфілд назвала підсумок "найбільшим політичним поверненням", зазначивши, що проголосувати за Байдена йшли цілими натовпами.

CNBC

При цьому рейтинг Трампа всупереч його твердженням не на найкращому рівні.

У чому суть "супервівторка"

"Супервівторком" у США називаються день, коли внутрішньопартійні праймеріз і кокуси відбуваються одночасно у 14 штатах. У вівторок праймеріз відбулися в Каліфорнії, Юті, Колорадо, Міннесоті, Оклахомі, Техасі, Арканзасі, Алабамі, Теннесі, Массачусетсі, Північній Кароліні, Вірджинії, Мені, Вермонті і Самоа. Також почали голосування і демократи за кордоном.

"Супервівторок" є визначальним для багатьох кандидатів, він також демонструє головні шанси на майбутнє обрання представником своєї партії.

Нагадаємо, попередні внутрішньопартійні голосування відбуватимуться до початку червня, кандидат від республіканців буде офіційно висунутий на партійному з'їзді у серпні. Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з президентських перегонів вибули мільярдер Том Стаєр і колишній мер міста Саут Бенд Піт Буттіджідж

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