Резонансне вбивство Хашоггі: у справі розкрився важливий нюанс

За три тижні до вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в Туреччині британська розвідка МІ-6 отримала інформацію про планування операції.

Британці вмовляли саудівців відмовитися від задуманого, проте ті попередження проігнорували, повідомили джерела видання The Daily Express.

За їхньою інформацією, Центр урядового зв'язку Великобританії перехопив переговори співробітників саудівської розвідки. Спочатку було не до кінця зрозуміло, що саме планується, проте пізніше вдалося отримати нові дані.

"Серед деталей були накази схопити Хашоггі й повернути його у Саудівську Аравію для допиту. Проте залишалася можливість для альтернативних методів", — розповіло джерело видання.

Джамаль Хашоггі

Джерела повідомили, що співробітникам спецслужб дозволили "діяти по ситуації", якщо з журналістом виникнуть проблеми.

Видання зазначає, що наказ йшов із королівського оточення, проте пов'язати його саме з наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом Аль Саудом неможливо.

За словами близьких до Хашоггі людей, журналіст збирався розсекретити дані про використання хімічної зброї саудівською армією у Ємені.

"Він був нещасливий і нервував. Коли я запитав його, чому хвилюється, він не дуже хотів відповідати, але все одно сказав мені, що отримує свідчення використання Саудівською Аравією хімічної зброї", — розповів друг Хашоггі.

За його словами, журналіст мав намір отримати документальне підтвердження цих фактів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хашоггі значився зниклим безвісти після того, як зайшов у будівлю консульства Саудівської Аравії в Стамбулі 2 жовтня.

Пізніше з'явилася інформація, що він був жорстоко убитий на території диппредставництва: під час знущань Хашоггі відрізали пальці, ввели речовину, яка змусила його замовкнути, а потім розчленували. Фрагменти тіла журналіста знайшли в колодязі біля резиденції генконсула.

Туреччина заявила, що отримала записи вбивства з Apple Watch журналіста.