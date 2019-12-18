В ООН виступили з вимогами до Росії щодо Криму: прийнята важлива резолюція

Генеральна асамблея ООН у середу, 18 грудня, ухвалила резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації.

"За" проголосували 65 членів, "проти" – 23, передає на сторінці у Twitter пресслужба Української місії в ООН.

Співавторами документа стали 38 країн. У резолюції підкреслюється, що отримання території чи іншого переваги в результаті агресії не може та не буде вважатися законною дією.

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ООН також вимагає від Росії припинити політику зміни демографічної ситуації в Криму шляхом примусового виселення та переселення туди своїх громадян.

Резолюція засуджує масові затримання активістів на основі звинувачень у підтримці тероризму і призови окупаційною "владою" жителів окупованого півострова в Збройні сили Росії.

Крім цього, в документі міститься заклик звільнити всіх незаконно затриманих громадян України та забезпечити їх безпечне повернення.

На підтримку резолюції виступили країни ЄС, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Швейцарія, Японія, Ізраїль, Молдова, Грузія, Чорногорія, Албанія, Північна Македонія.

Проти, зокрема, проголосували:

Росія;

Китай;

Індія;

Білорусь;

Сербія;

Іран;

Казахстан;

Киргизстан;

Вірменія;

КНДР;

Венесуела;

Сирія.

Більшість країн (83) утрималися. Серед них Боснія і Герцеговина, Лівія, Єгипет, Йорданія, Ірак, Бразилія, Мексика, Монголія, Пакистан, Південна Корея, Південна Африка, Таїланд, Індонезія.

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який представляв проект резолюції на засіданні Третього комітету, повідомив, що під час обговорення один із російських дипломатів висловлював погрози на адресу представників тих країн, які підтримають цей документ.

# ТЕРМІНОВО 🔴



Генасамблея ООН ухвалено русский резолюцію про захист прав людини в Криму в условиях російської окупації.



✅За - 65, ❌проті - 23.



Основні положення ⤵️ pic.twitter.com/Y8yPw8KFg4 - UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 18, 2019

Як писав OBOZREVATEL, раніше Міністерство закордонних справ України звернулося до ООН, заявивши, що дії Росії в Криму і на Донбасі повністю підпадають під поняття "агресія" відповідно до резолюції Генеральної асамблеї "Визначення агресії" від 14 грудня 1974 року.

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