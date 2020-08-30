Резиденцію Лукашенка оточили ОМОН і БТРи, на даху – снайпери. Фото і відео
Палац Незалежності в Мінську, який є резиденцією Олександра Лукашенка, взято під посилену охорону.
Як повідомляє TUT.by, на даху будівлі помічені снайпери, біля воріт чергують два БТРи. Також в сторону палацу рухається важка техніка (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Протестувальники підійшли до оточення ОМОНу біля резиденції Лукашенка. Люди скандують "Саша, виходь, будемо вітати!".
Кілька людей пропонували воду силовикам. До огородження підійшла дівчина в усьому чорному, підняла руки. Люди вигукували: "Ми беззбройні, прийшли на День народження!".
Силовики підняли щити, мітингувальники почали скандувати "Трибунал".
Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 серпня в Білорусі влаштували нові масові акції в день народження Олександра Лукашенка, якому виповнилося 66 років.