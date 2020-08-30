Резиденцію Лукашенка оточили ОМОН і БТРи, на даху – снайпери. Фото і відео

Палац Незалежності в Мінську, який є резиденцією Олександра Лукашенка, взято під посилену охорону.

Як повідомляє TUT.by, на даху будівлі помічені снайпери, біля воріт чергують два БТРи. Також в сторону палацу рухається важка техніка (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Протестувальники підійшли до оточення ОМОНу біля резиденції Лукашенка. Люди скандують "Саша, виходь, будемо вітати!".

Кілька людей пропонували воду силовикам. До огородження підійшла дівчина в усьому чорному, підняла руки. Люди вигукували: "Ми беззбройні, прийшли на День народження!".

Силовики підняли щити, мітингувальники почали скандувати "Трибунал".

На даху палацу Незалежності помічені снайпери tut.by

Протестувальники підійшли до оточення ОМОНу tut.by

Люди скандують "Саша, виходь, будемо вітати!" tut.by

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 серпня в Білорусі влаштували нові масові акції в день народження Олександра Лукашенка, якому виповнилося 66 років.

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