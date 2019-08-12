Режисер-фанат Путіна звинуватив Україну у фашизмі

Російський режисер, директор концерну "Мосфільм" Карен Шахназаров, який підтримує злочинний путінський режим, заявив, що в Україні нібито запанував фашізм.

"Доказом" цього він назвав нібито присутність страху перед Російською Федерацією, яка зробила людей в чужій йому країні націоналістами. Своїми неадекватними роздумами Шахназаров поділився в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Карен Шахназаров Скріншот відео

"Взагалі-то те, що існує в Україні, – все це підходить під визначення фашизму. Не нацизму, тому що, дійсно, нацизм був обтяжений антисемітизмом. А була форма фашизму італійського, в якому антисемітизму не було. Але в принципі це була та ж ліберально-буржуазна диктатура, ідеологією якої був крайній націоналізм. Тільки таким шляхом буржуазія може зберегти сові переваги. І, відповідно, вона надзвичайно боїться Російської Федерації. Тому вона антиросійська, однозначно", – висловився фанат окупаційної політики Кремля про Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шахназаров заявив, що Україну нібито може спіткати доля колишньої Чехословаччини. На його думку, країна повинна розділитися, оскільки в ній живе два різні народи.

Також він цинічно звинуватив Україну в зраді Росії. При цьому він не сказав про те, що країна-агресор позбавила її 7% території і розв'язала війну на Донбасі.

Крім усього Шахназаров заявив, що Україна нібито розпадеться, якщо не відмовиться від проросійськи налаштованої частини свого суспільства.

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