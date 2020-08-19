Режиму диктатора Лукашенка настав кінець, – глава Бундестагу

Глава Бундестагу Німеччини Вольфґанґ Шойбле висловив думку, що режиму Олександра Лукашенка, який обіймав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, настав кінець. Крім того, він закликав його припинити насильство проти мирних протестувальників.

"Коли диктатору настає кінець, найкраще знайти спосіб відмовитися від подальшого насильства", – сказав німецький політик в інтерв'ю DW.

Крім того, Шойбле підкреслив, що Європа має з усією чіткістю продемонструвати, що використовує всі свої можливості для того, щоб наполягати на дотриманні прав людини, демократії та відмові від насильства.

При цьому він акцентував увагу на тому, що ЄС не бажає перерозподілу сфер впливу, а всього лише усвідомлює свою відповідальність – зокрема і за сусідів.

"Коли виступають за права людини, принцип ненасильства, демократію, то це спрямовано не проти кого-небудь", – запевнив глава Бундестагу.

Підсумовуючи, він підкреслив, що ситуація в Білорусі має бути врегульована ненасильницькими методами.

"Для диктатора в Білорусі було б розумним нарешті усвідомити, що кадри з демонстрацій, зокрема тих, які він спробував організувати, говорять самі за себе", – резюмував німецький політик.

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