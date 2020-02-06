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7 лютого • оновлено в 08:41
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Режим Путіна впаде раптово: Шендерович описав крах президента Росії

10.6т
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Режим президента Росії Володимира Путіна, як і глави Білорусі Олександра Лукашенка, приречені на обвал, а не на еволюційний вихід.

Таку думку висловив відомий російський письменник, драматург і журналіст Віктор Шендерович, передає Charter97.org. За його словами, це станеться раптово.

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Шендерович описав крах Володимира Путіна

Шендерович описав крах Володимира Путіна

"Головний урок арабських революцій, єгипетської революції полягає в тому, що за місяць до падіння Мубарака всі розвідки світу доповідали про абсолютну стабільність. Це відбувається як клацання. Неначе щось ламається, якась соломинка ламає спину верблюда. Передбачити неможливо", – пояснив він.

За його словами, зрозуміло тільки одне, що ніяких нормальних виборів не буде ні при Лукашенкові, ні при Путіні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку Шендеровича, президент України Володимир Зеленський виглядає цілком живим на тлі вмираючих диктатур Олександра Лукашенка і Володимира Путіна.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Криза в Росії
Особи
Віктор Шендерович Володимир Путін
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Тролі, вас так багато і ви дотепно-пискляві!
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
сначала назовите предпосылы,предпосыл 1... ну?
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
По ходу одно слово забыли добавить,,,,СКОРО,,,
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