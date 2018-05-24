"Режим Путіна лусне!" Шендерович назвав найбільший страх президента РФ

Президент Росії Володимир Путін найбільше боїться "палацового перевороту" в країні.

Таку думку висловив у інтерв'ю "Високому замку" російський публіцист і письменник Віктор Шендерович у відповідь на питання: чи можливий такий переворот в країні?

"Це, власне, те, чого Путін дуже боїться. Я розмовляв з кількома великими бізнесменами. Вони прямо кажуть, що будуть "допилювати" те, що залишилося, а там, мовляв, подивимося", - зазначив він.

Він додав, що за такої зовнішньої та внутрішньої політики режим Путіна обов'язково лусне.

"Тому зі стовідсотковою точністю можна передбачити - режим Путіна лусне. І лусне боляче. Путін веде Росію до розпаду", - зазначив він.

За словами публіциста, сам Путін не збирається добровільно віддавати владу комусь іншому.

"Але він розуміє, що йому не можна піти від влади, бо його негайно заарештують. Тому владу добровільно не залишить. Його еліта ділиться на тих, хто піде разом з ним під суд, і тих, хто хоче, щоб він помер сам якомога швидше. Щоб усе вкрадене "бабло" лишилося, а санкцій не було. Мріють прокинутися у 2013 році, тому що їм Криму задарма не треба. Їхні яхти швартуються явно не в Севастополі", - пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шендерович пояснив "успіх" Путіна в Росії.