Режим Лукашенко может быть демонтирован уже в ближайшие дни

Юрій Шуліпа Світ 17:27, 29.08.2020

В ближайшие дни у граждан Республики Беларусь возникает реальная возможность выбросить на свалку истории нелегитимный тиранический режим Лукашенко при соблюдении 2-х условий:

1) увеличения количества участников и масштабов протестов, скоординированных коллективных протестных действий;

2) присоединения большинства трудовых коллективов к всебелорусской стачке.

Возможность перехода к активным действиям возникнет уже в это воскресение при дополнительном условии, если число участников протеста перевалит рубеж в 250 тысяч участников.

Параллельно: бессрочный массовый протест вокруг изолятора Окрестино до освобождения последнего заключенного - заложника по политическим мотивам.

В случае демонтажа режима, Путин не сможет силовым путем спасти "рядового" Лукашенко.

Активные действия протестующих сломают планы Путина, - спасут Республику Беларусь от демонтажа и превращения в 8-й западный федеральный округ России. Поскольку у режима Путина уже нет возможностей 2014 года.

Да, и главное! Потом мы увидим, как совок наконец-то сдохнет.

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