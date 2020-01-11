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11 січня • оновлено в 03:18
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"Ревнивий привид" злісно пожартував над продавчинею. Відео

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В Ірвіні (Шотландія) стався незвичайний інцидент – на відео потрапило, як щось невдімое відсунуло підставку, підготовлену продавчинею місцевого магазину, коли вона збиралася заповнити верхні полиці товарами.

Кадри з камери відеоспостереження з'явилися на каналі The Hidden Underbelly 2.0 в Youtube (щоб подивитися відео, доскрольте докінця).

На них зафіксовано, що як тільки дівчина зібралася встати на заздалегідь підставлений ящик, він ніби сам собою відсунувся. Дівчина впала і забилася, але, на щастя, обійшлося без наслідків.

"Ревнивий привид" зло пожартував над продавинею

"Ревнивий привид" зло пожартував над продавинею

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Подивившись запис з камери відеоспостереження, власник магазину і інші співробітники переконалися, що нещасливий ящик начебто був відсунутий невидимою рукою. Люди вже давно вірять, що в цьому магазині живе привид жінки на ім'я Стейсі. Місцеві жителі жартують, що цей ревнивий привид незлюбив продавчиню за те, що та кокетує з чоловіками.

Як писав OBOZREVATEL, британське видання опублікувало історію жінки, яка вийшла заміж за привид 300-річного пірата Джека, страченого за злодійство, і потребувала сеанс екзорцизму після розставання з ним.

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Автор
Гліб Іванов
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