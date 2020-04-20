Ресторани запрацюють останніми: стало відомо, як Італія виходитиме з карантину

Італія, яка тривалий час була епіцентром коронавірусу у світі, починає поступово пом'якшувати карантинні обмеження. Водночас, такі заходи, як носіння масок та дотримування дистанції, не скасовуватимуть як мінімум ще пів року.

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Як повідомляє "ТСН", нині осТаточне рішення щодо строків поступового виходу з карантину не ухвалено. Називають дві дати – 27 квітня або 4 травня. У ці дні до роботи можуть повернутися компанії з секторів моди, будівництва та авто. Салони краси, якщо їх і відкриють на початку травня, то з новими правилами безпеки – один клієнт, один перукар.

Ресторани, бари, кафе запрацюють останніми. Так само і кінотеатри – в кіно італійцям дозволять ходити лише взимку. Школи залишатимуться зачиненими аж до вересня.

Водночас, про те, щоб пускати до Італії туристів, у країні ще не думають. Разом із тим, планують для сами італійців облаштувати на пляжах прозорі панелі – окремі кабінки із парасолями. Але експерти цю ідею критикують. "Панелі з оргскла не можна ставити на пляжі, абсолютно. Під сонцем, яке навіть у перші дні червня вже пече, це буде як в духовці. Без повітря! Це неможливо" , – кажуть експерти.

"Безумовно, намалюємо на масці нашу усмішку, тому що ми б хотили зустрічати усіх з усмішкою, але навряд чи може трапитися, щоб хтось прийшов на пляж, думаючи отримати загар із маскою на обличчі", – жартує голова рятувальної компанії в Ріміні Мауро Ванні.

Метро збираються відкрити, але із обмеженою кількістю пасажирів. В Мілані думають про закупівлю електро велосипедів, як альтернативу громадському транспорту. Маски, дистанція один від одного в один метр – ці правила ніхто не скасовує й вони залишаться стилем життя протягом як найменше півроку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, адміністративна область Італії Ломбардія записала зворушливий ролик з подякою всім країнам, які надали їй допомогу в боротьбі з коронавірусом COVID-19, в тому числі і Україні.

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