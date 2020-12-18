Ресторан чи транспорт: вчені з'ясували, де більша ймовірність заразитися COVID-19

Юрій Сергієнко Світ 02:25, 18.12.2020 Оновлено: 02:37, 18.12.2020

У барах і ресторанах ризик заразитися коронавірусом є вищим, ніж в магазині або громадському транспорті.

Такі висновки зробили вчені з Франції, опитавши 25,6 тисяч осіб про обставини і місця зараження COVID-19, повідомляється на сайті Інституту Пастера.

Крім закладів громадського харчування, високий ризик підхопити вірус зберігається в спортзалах, однак це не стосується занять спортом на відкритому повітрі.

Також дослідники виявили, що ризик зараження підвищується, якщо в будинку живе багато людей, а особливо – діти шкільного віку. Це пояснюється тим, що у дітей симптоми захворювання майже завжди відсутні.

Вчені звернули увагу на те, що їхні результати слід сприймати обережно, оскільки дослідження відноситься до періоду дії карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що зубні пасти, які містять цинк або фторид олова, а також засоби для полоскання рота з хлоридом цетилпіридинію (CPC) можуть за дві хвилини нейтралізувати коронавірус у порожнині рота на 99,9%

Коментувати
Світ

Дивіться також

Поки охоронець в Україні буде отримувати більше лікаря – ми всі житимемо в хворобах

Помер мер Харкова Геннадій Кернес

Суд залишив Антоненка під вартою попри підозру на COVID-19

Рада призначила Шкарлета міністром освіти

Тодуров: влада повністю провалила боротьбу з коронавірусом