Ресторан чи транспорт: вчені з'ясували, де більша ймовірність заразитися COVID-19

У барах і ресторанах ризик заразитися коронавірусом є вищим, ніж в магазині або громадському транспорті.

Такі висновки зробили вчені з Франції, опитавши 25,6 тисяч осіб про обставини і місця зараження COVID-19, повідомляється на сайті Інституту Пастера.

Крім закладів громадського харчування, високий ризик підхопити вірус зберігається в спортзалах, однак це не стосується занять спортом на відкритому повітрі.

Також дослідники виявили, що ризик зараження підвищується, якщо в будинку живе багато людей, а особливо – діти шкільного віку. Це пояснюється тим, що у дітей симптоми захворювання майже завжди відсутні.

Вчені звернули увагу на те, що їхні результати слід сприймати обережно, оскільки дослідження відноситься до періоду дії карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що зубні пасти, які містять цинк або фторид олова, а також засоби для полоскання рота з хлоридом цетилпіридинію (CPC) можуть за дві хвилини нейтралізувати коронавірус у порожнині рота на 99,9%