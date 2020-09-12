Рекорд заражених в Україні і рецепт ООН боротьби COVID-19: статистика на 12 вересня. Оновлюється

Станом на ранок суботи, 12 вересня, коронавірус у світі вразив уже більше 28,6 млн осіб. В Україні небезпечною хворобою захворіли 148 756 осіб 3 076 нових випадків було виявлено 11 вересня, що стало рекордним показником.

Тим часом в ООН заявили, що зупинити пандемію вдасться тільки тоді, коли світова спільнота забезпечить однаковий доступ до вакцин від COVID-19.

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Ситуація з коронавірусом у світі. worldometers.info

Список країн-лідерів. worldometers.info

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 148 756 осіб. Померло 3 076 пацієнтів, одужали – 67 005.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (понад 6,6 млн), Індія (понад 4,6 млн) і Бразилія (понад 4,2 млн).

Вчені з Сінгапуру розробили спеціальну систему датчиків, яка здатна виявляти ознаки зараження коронавірусом.

Поширення пандемії в регіонах України. Сайт РНБО

Епідеміологічна ситуація в Україні. Сайт РНБО

Головне за 12 вересня:

07:19 – У МОЗ Росії заявили, що направили свою вакцину "Супутник-V" в регіони країни.

07:17 – За даними університету Хопкінса, від коронавірусу в світі померли 912 242 осіб, а заразилися 28 313 733. Список країн з найгіршими показниками виглядає так: