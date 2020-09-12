Рекорд заражених в Україні і рецепт ООН боротьби COVID-19: статистика на 12 вересня. Оновлюється

Станом на ранок суботи, 12 вересня, коронавірус у світі вразив уже більше 28,6 млн осіб. В Україні небезпечною хворобою захворіли 148 756 осіб 3 076 нових випадків було виявлено 11 вересня, що стало рекордним показником.
Тим часом в ООН заявили, що зупинити пандемію вдасться тільки тоді, коли світова спільнота забезпечить однаковий доступ до вакцин від COVID-19.
OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 148 756 осіб. Померло 3 076 пацієнтів, одужали – 67 005.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (понад 6,6 млн), Індія (понад 4,6 млн) і Бразилія (понад 4,2 млн).
Вчені з Сінгапуру розробили спеціальну систему датчиків, яка здатна виявляти ознаки зараження коронавірусом.
Головне за 12 вересня:
07:19 – У МОЗ Росії заявили, що направили свою вакцину "Супутник-V" в регіони країни.
07:17 – За даними університету Хопкінса, від коронавірусу в світі померли 912 242 осіб, а заразилися 28 313 733. Список країн з найгіршими показниками виглядає так:
США – 192 936/6 442 557
Бразилія – 129 522/4 238 446
Індія – 76 271/4 562 414
Мексика – 69 649/652 364
Британія – 41 703/364 085
Італія – 35 597/284 796
Франція – 30 901/401 890
Перу – 30 344/710 067
Іспанія – 29 747/566 326
Іран – 22 913/397 801
Колумбія – 22 275/694 664
Росія – 18 309/1 048 257
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