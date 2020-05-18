Рекорд за два місяці: в Італії добова кількість загиблих від COVID-19 упала нижче 100

В Італії вперше за два місяці кількість загиблих за добу людей склала менше 100.

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Як повідомляє DailyMail, 18 травня зафіксовано 99 смертей за добу, тоді як днем раніше повідомлялося про 145. Це стало рекордом, починаючи з 9 березня – відтоді показник смертності завжди перевищував 100.

Спостерігається і зменшення нових випадків зараження – за останню добу COVID-19 підтвердили у 451 людини, що є найнижчим показником із 2 березня.

Загальна кількість загиблих в Італії становить 32,007, а тих, що заразилися – 225 886.

В Італії добова кількість загиблих від COVID-19 упала нижче 100 DailyMail

Як повідомляв OBOZREVATEL, у країні поступово починають знімати карантинні заходи: вже дозволили роботу підприємств і прогулянки на вулиці, а з 25 травня планують відкрити спортзали.

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