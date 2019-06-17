Рейтинг Путіна знову звалився вниз: у Кремлі огризнулися

Рейтинг довіри росіян до президента РФ Володимира Путіна знову знизився – про недовіру заявив кожен четвертий респондент.

Такі результати нового опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки, що проводився з 3 до 9 червня. Жителів країни запитували про довіру політикам, ставлення до партій і просили оцінити діяльність державних інститутів.

Про довіру Путіну заявили 71,7% респондентів, водночас тижнем раніше президенту довіряли 72,4% опитаних.

Кількість респондентів, які прямо заявили про недовіру президенту (25%), порівняно з попереднім тижнем, також трохи виріс.

У відповідь на падіння рейтингу Путіна його прес-секретар Дмитро Пєсков заявив, що результати опитувань не є показовими.

"Коментувати волатильність за тиждень або місяць неправильно, варто брати за основу більш тривалий період", – сказав він.

При цьому опитування проводилися за новою методикою, про яку ВЦВГД оголосив у травні після того, як зафіксував рекордно низький рівень довіри Путіну – 31,7%.

До цього найнижчий показник був зафіксований у 2005 році після монетизації пільг – тоді Путіну довіряли 45% росіян.

У Кремлі почали вимагати в соціологів роз'яснень, оскільки інші опитування показували зростання електоральної підтримки глави держави. Після цього в компанії заявили, що причина низького рейтингу російського президента в неправильній методиці опитувань, хоча вона використовувалася багато років.

Володимир Путін Прес-служба

Раніше OBOZREVATEL розбирався, чим загрожує падіння рейтингу Путіна Україні та світу загалом.

До цього головний соціолог Росії, глава ВЦВГД Валерій Федоров висловився про різке падіння рейтингу президента РФ.

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