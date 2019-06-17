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Рейтинг Путіна знову звалився вниз: у Кремлі огризнулися

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Рейтинг довіри росіян до президента РФ Володимира Путіна знову знизився – про недовіру заявив кожен четвертий респондент.

Такі результати нового опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки, що проводився з 3 до 9 червня. Жителів країни запитували про довіру політикам, ставлення до партій і просили оцінити діяльність державних інститутів.

Про довіру Путіну заявили 71,7% респондентів, водночас тижнем раніше президенту довіряли 72,4% опитаних.

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Кількість респондентів, які прямо заявили про недовіру президенту (25%), порівняно з попереднім тижнем, також трохи виріс.

У відповідь на падіння рейтингу Путіна його прес-секретар Дмитро Пєсков заявив, що результати опитувань не є показовими.

"Коментувати волатильність за тиждень або місяць неправильно, варто брати за основу більш тривалий період", – сказав він.

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При цьому опитування проводилися за новою методикою, про яку ВЦВГД оголосив у травні після того, як зафіксував рекордно низький рівень довіри Путіну – 31,7%.

До цього найнижчий показник був зафіксований у 2005 році після монетизації пільг – тоді Путіну довіряли 45% росіян.

У Кремлі почали вимагати в соціологів роз'яснень, оскільки інші опитування показували зростання електоральної підтримки глави держави. Після цього в компанії заявили, що причина низького рейтингу російського президента в неправильній методиці опитувань, хоча вона використовувалася багато років.

Володимир Путін

Володимир Путін

Прес-служба

Раніше OBOZREVATEL розбирався, чим загрожує падіння рейтингу Путіна Україні та світу загалом.

До цього головний соціолог Росії, глава ВЦВГД Валерій Федоров висловився про різке падіння рейтингу президента РФ.

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Особи
Володимир ПутінДмитро Пєсков
Місце
Росія
Теги
рейтингопросНовини Росії
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Шакалята майданутые..вам скакать и скакать..что бы у президента Окраины был такой " упавший" рейтинг в 71%
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CARGO 100
CARGO 100
Кучерявый Андрей, не, ну а чё, до 73-х доскакались же?
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Целых 0,7%. Обозные д*билы пробили очередное дно.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Всего 71,7% ? Это ужасно!
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