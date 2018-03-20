Эти выборы отличались двумя факторами: исключительная, демонстративная безальтернативность, какой не бывало никогда за 20 лет, и одновременно настойчивое, тотальное требование аппарата достичь максимальной явки, что противоречит безальтернативности — трудно убедить людей голосовать в предрешенной ситуации. Но при всех этих усилиях (таких усилий не было никогда за 20 лет) явку следует считать скромной, потому что даже у Медведева в 2008 году явка была на 3% больше, а там ведь было понятно, кто победит. При таких усилиях это невысокие проценты. Эта удивительная сравнительно невысокая явка при беспрецедентных усилиях всего аппарата страны, скорее всего, объясняется кампанией Навального. Она обошлась Путину, я думаю, примерно в минус пять процентов явки. Из оппозиции для него самым опасным конкурентом был только Навальный.

Будет ли кто-то за это отвечать? В конце концов, нужно сказать, что 66% не слишком отличается от 70%. Не думаю, что это большая проблема, и это не будет вменено в вину руководителю аппаратной кампании.

Грудинин, Жириновский, Собчак: они заплатили цену за участие в неконкурентных выборах. С самого начала им была отведена роль гарнира: редиски в зубах праздничного поросенка на столе. Они мужественно играли эту роль и заслужили небольшие проценты. Грудинин решил задачу, которая была поставлена ему администрацией: выйти вторым, а не третьим, как вышел бы Зюганов. Ксения Собчак тоже решила задачу выдать себя за Навального, который оказался психологически уязвим перед не самым сильным, с моей точки зрения, но все-таки ударом, как ее выдвижение. По-человечески безумно жаль Явлинского: зачем он на это пошел, мне непонятно, не могу это объяснить. Это была плохая кампания, очень плохая кампания.

Для Путина не было проблемой собрать рекордное количество голосов. Даже администрация президента не называла это проблемой. В этой ситуации он мог получить и 86%, если бы явку искусственно не накачивали, а если бы она упала, то цифра за Путина бы только поднялась. Избиратели голосовали, подтверждая этим, что они живут в России Путина. Они подтвердили, что над домиком хоббита написано "путинская Россия". Это консервативное голосование, но это не голосование за Путина. Это надо очень ясно понимать. Пропутинской мобилизации не произошло, избиратель проголосовал за сохранение своего нынешнего демобилизованного состояния. Он сказал: "Эй, там, история, погоди немножко, мы пока поживем без тебя". Это законное человеческое право, но за него тоже придется платить.

Как избиратель я не пошел на эти выборы. Это было бы уж совсем смешно. Я был бы смешон самому себе. А пойти для того, чтобы Путин получил удовольствие измерять себя в 36 Собчак или 70 Явлинских — знаете, это было бы странно.