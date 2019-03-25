"Реальна небезпека!" У США попередили про плани Путіна на ще одне українське місто

Захід має більше тиснути на Росію через окупацію Криму та агресію в Чорному і Азовському морях, інакше Москва може піти на Одесу і далі у Європу.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач Сухопутними військами США у Європі Бен Ходжес. Військовий зазначив, що Росія почала демонструвати свою перевагу лише силою.

"Своєю агресією росіяни нагадали всьому світу, ким вони є — вони використовують силу, де захочуть, щоб досягти бажаного результату; що вони не поважають міжнародне право. Саме тому НАТО знову стає активним у питанні стримування Росії", — розповів він.

Ходжес наголосив, що агресія Росії привернула увагу Заходу до Чорноморського регіону.

"Думаю, Захід буде важко працювати, щоб не дозволити Росії домінувати там, а країни регіону були в безпеці і могли вільно пересуватися... Фактично вони (Росія. — Ред.) говорять решті світу: "Нас не хвилює міжнародне право, не хвилює, що ви говорите". Тому треба уважно дивитися і уважно слухати, і зрозуміти, що робить Росія", — розповів військовий.

Генерал зазначив, що захоплення українських моряків продемонструвало, що Росія має намір застосовувати силу на воді.

"Якщо вони вважатимуть, що Захід нічого не зробить, тоді, думаю, є реальна небезпека, що вони будуть сильніше тиснути на Одесу і потім — у напрямку Румунії", — підсумував Ходжес.

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