Реалії СРСР показали на фото з величезною чергою за алкоголем

Фото, зроблене біля вино-горілчаної лавки за часів СРСР (1985-87 рр.), викликало активну дискусію в мережі.

Його опублікували в Twitter на сторінці "Історичні Фото". Автор – деякий Сергій Подгорков. Знімок показує всі реалії того часу.

Зокрема, на ньому можна побачити величезну чергу, а неподалік зображено чоловіка, який лежить прямо на землі.

Під фото відразу з'явилися іронічні коментарі: "Таку країну проср*ли!", "Спрага ... знань згубила не одного пітерського ...", "Яка країна була!".

Як відомо, алкогольна продукція була суттєвим джерелом поповнення радянського бюджету. Згідно з деякими даними, спиртне становило мало не 50% всіх доходів державної скарбниці СРСР.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що користувачі мережі вважають доказом злиднів у Радянському Союзі фотографію усміхненої дівчини в капелюшку з газети.