Реакція світу на перемогу Путіна: в Росії побачили важливий знак

Реакція лідерів Заходу на перемогу президента РФ Володимира Путіна на виборах доводить, що міжнародна ізоляція російського режиму стає все глибше.

"Так, зараз Путіна привітали тільки його союзники і васали. Вибори в Криму, природно, визнають на Заході нелегітимними, але не вибори в Росії в цілому. Їх визнають, тому що в світі існує маса інших авторитарних режимів, з якими ж все одно якось потрібно спілкуватися. Хоча помітно, що міжнародна ізоляція Росії стає все глибше", - сказала в коментарі "Обозревателю" російський політолог і історик Олена Галкіна.

"Россія не зійде зі шляху до Північної Кореї, але це буде довгий шлях. Чи дійде вона до кінця? Не думаю. Хтось добре сказав: "Будь-який авторитарний режим не просто смертний, а раптово смертний", - додала вона.

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