Реакція Путіна на МН17 була огидною. Але вразило не це – Піонтковський

Президент Росії Володимир Путін "отримає по максимуму" за збитий над Донбасом пасажирський літак "Боїнг". Але до Гааги він, найімовірніше, живим не доїде.

Сьогоднішня ситуація для путінського режиму "нестерпна і абсолютно безперспективна", при цьому є два виходи з неї. Найвразливіше місце Путіна - півтора трильйони доларів, що зберігаються на Заході.

Навряд чи хтось буде підривати Кримський міст - враховуючи всі нюанси його спорудження, а також об'єктивні причини, "швидше за все, він впаде сам".

Про це та багато іншого в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський опозиціонер і журналіст, який перебуває в політичній еміграції в США, Андрій Піонтковський.

Апостроф

- На вашу думку, чи загрожує Володимиру Путіну вища міра покарання за загибель майже 300 людей - пасажирів і екіпажу літака "Боїнг", збитого над Донбасом у 2014 році?

- Якщо під вищою мірою покарання ви маєте на увазі страту, то такої міри покарання на сьогоднішній день немає в російському законодавстві. Міжнародний суд в Гаазі, який, швидше за все, буде розглядати злочини Путіна, теж не має права виносити такі вироки.

Але по максимум він, звісно, отримає.

- Тобто можна не сумніватися в тому, що Путін буде визнаний винним в цьому злочині?

- Власне, інформація про дрібні пересування "Буку", імена членів екіпажу була відома вже років зо два тому завдяки знаменитій англійській групі Bellingcat. Зараз це набуло статусу доказу міжнародної комісії з розслідування.

Наступна стадія - це вже судове рішення.

Але ось що важливо політично вже сьогодні - це те, що уряди Нідерландів та Австралії, ґрунтуючись на доповіді комісії з розслідування, офіційно звинуватили Росію в скоєнні цього злочину.

Абсолютно огидною була особиста реакція Путіна, ця його глузлива поведінка на прес-конференції: "Який літак? Я не чув ні про який літак".

З цього покидька вже нема чого взяти, але ж він стояв поруч з французьким президентом Макроном. Ось чия поведінка дійсно ганебна.

Що, Макрон не знав про висновок комісії, коли він вирушав до Санкт-Петербургу? Він знав про це, як і всі західні лідери. Проте, і він, і пані Меркель вважають за можливе для себе зустрічатися, тиснути руку цьому злочинцеві.

Ось він розперезався і відповідає таким знущанням, в тому числі і над ними.

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- Ви пам'ятаєте, як у 2017 році хорватський генерал, перебуваючи на засіданні суду в Гаазі,наклав на себе руки. Чи здатний Путін повторити подібне, якщо справа дійде до Гааги, до суду?

- Ні, не дочекаєтеся.

З Путіним єдине питання: чи встигнуть його довезти до Гааги, чи ні.

- Що ви маєте на увазі?

- Він здоровенька людина. Сам він йти нікуди не буде. Він буде відсторонений від влади тільки в результаті державного перевороту. Коли це станеться - через місяць або через 6 років? Такі речі непередбачувані.

А в ході державного перевороту перші особи іноді зникають, не встигнувши доїхати до Гааги. Від серцевого нападу, наприклад.

- За даними Ради національної безпеки і оборони України, Росія всерйоз готується до великої континентальної війні на території України. Якщо це так, на вашу думку, навіщо ставиться така мета? І що це дасть Путіну?

- Така війна тільки прискорить його падіння і можливий розпад російської держави. Але інформації про те, що такі приготування ведуться, я цілком довіряю, тим більше що вона збігається з інформацією західних держав.

Тут дві можливості. По-перше, як шантаж, як засіб тиску для того, щоб отримати якісь політичні поступки.

По-друге, більш серйозна. Адже всім у Москві зрозуміло, включаючи Путіна, що сьогоднішній стан вязкої ситуації на Донбасі, дуже важких санкцій, що посилюються - безнадійний. Він тільки погіршує становище Росії.

Вона опинилася в якійсь пастці, з якої можна вирватися двома шляхами. І, до речі, є ознаки підготовки до обох з них.

Ви сказали, що є ознаки можливої ​​підготовки до військової ескалації, але є ознаки і того, що я називаю гібридної капітуляцією.

Очевидно, такі витоки виходили з табору Меркель і, думаю, про це добре відомо в Україні - що, начебто, вона дотиснула Путіна на його згоду, що миротворці будуть розташовані на всій окупованій території, аж до російського кордону.

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Цілком можливо, що він вимовив якусь фразу, яку Меркель могла інтерпретувати саме так, а він - по-іншому. Але зондування цієї можливості теж проводиться.

Ще раз повторю: сьогоднішня ситуація для путінського режиму нестерпна і абсолютно безперспективна. Тому можливий вихід з неї - в одну або в іншу сторону. Яким він буде - я не знаю.

Якщо запитати будь-яку людину з російської політичної еліти, що, якби він завтра прокинувся і довідався, що якимось чином Росія пішла з Донбасу, а Крим залишився предметом в'язкої дискусії на багато років, а основні санкції зняті, він просто вважав би себе щасливим.

І Путін в більш-менш нормальній обстановці пішов би на цей варіант. Тиск в цю сторону, звичайно, є. Але для Путіна особисто це в будь-якому випадку сприймалося б як політична поразка і послаблювало б його внутрішні позиції всередині правлячого угруповання.

Тобто холодний розум штовхає його до гібридної капітуляції, а всі його порочні пристрасті штовхають його до військової ескалації.

- Чи згодні ви з тим, що Чемпіонат світу з футболу, який пройде в Росії в червні поточного року - не найкращий час для того, щоб розв'язувати велику війну? Якщо так, то чи може Україна скористатися цим періодом і просто зробити спробу звільнення Донбасу?

- Мені здається, це було б великою помилкою.

Що значить звільнення Донбасу? Це неминуче відкрите зіткнення з російською армією. Українська армія сьогодні набагато сильніша, ніж 4 роки тому. 4 роки тому її просто не було. Вона досить сильна, щоб відбити будь-який напад - ту військову ескалацію, про яку ми говорили.

Але жоден серйозний аналітик не може припустити, що вона може витримати наступальну операцію з другою за силою армією світу - з російською.

Звільнення Донбасу - і про це не раз справедливо говорили українські керівники - буде досягатися дипломатичними, політичними засобами.

- Про Кримський міст кажуть, що це досить ненадійна споруда. Зокрема, про те, що перший же невеликий підземний поштовх в цій сейсмонебезпечній зоні його просто знесе. Ви не вважаєте, що Путін також може усвідомлювати цей ризик, і що в Кремлі можуть планувати якусь акцію, наприклад, підрив мосту, щоб потім списати на українську сторону?

- Ну, це вже такі конспірологічні теорії, в які мені не хотілося б заглиблюватися. Тим більше, що ми з вами не фахівці з гідравліки та іншого. Оцінювати міцність цього мосту нам дуже складно.

- Я згодна з вами. Але є думка російського фахівця - старшого наукового співробітника Інституту водних проблем РАН, кандидата геолого-мінералогічних наук, гірського інженера-гідрогеолога Юрія Медовара, з яким я спілкувалася не раз. Згідно з його професійним висновком, міст там будувати не можна.

- Судячи з кількості техногенних катастроф в самій Росії, а також якість будівництва наближеними до трону братами Ротенбергами, які будують Кримський міст, за яких були розкрадені мільярди рублів, це цілком можливо.

А в теорії про те, хто його буде підривати, мені не хотілося б заглиблюватися. Швидше за все, він впаде сам.

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- Згідно з прогнозами, нафта на світовому ринку буде дорожчати. Чи означає це, що Кремль де-факто отримує можливість і далі проводити свою агресивну зовнішню політику, не звертаючи уваги на санкції і не обмежуючи себе ні в чому?

- Ми вже обговорили найвірогідніший сценарій його агресії - агресії проти України. Вона буде цілком адекватно зустрінута, по-перше, українською армією. Суто військові успіхи в плані просування вглиб України там неможливі.

А по-друге, запевняю вас, абсолютно нищівними економічними і політичними санкціями з боку Заходу. Перш за все, Сполучених Штатів.

Крім того, ви ж бачите, що підвищення цін на нафту жодним чином не позначилося на стані рубля, як це зазвичай бувало раніше. Криза російської економіки настільки глибока, що ніякі удачі на нафтовому ринку врятувати її не можуть.

А ось Україна при всіх її складнощах і явно недостатньому темпі економічних реформ, за прогнозами Міжнародного валютного фонду, буде мати в цьому році 3,5% зростання ВВП, а чудова Росія, що "встала з колін" та ще й з нафтовими цінами під 100 доларів - менше 1%.

З російською економікою справа не в ціні на нафту, а набагато глибше.

- В українському інформаційному просторі популярна тема розвалу Російської Федерації. На вашу думку, який регіон РФ є найстабільнішим?

- Північний Кавказ, Далекий Схід і Східний Сибір. І той, і інший вже не управляються Російською Федерацією - з різних причин.

На Північному Кавказі Кадиров - більш впливова фігура, ніж Путін, а на всьому Далекому Сході і на Східному Сибіру - це товариш Сі (генеральний секретар ЦК Компартії Китаю Сі Цзіньпін. - Ред.).

- За вашими оцінками, чи може всередині Росії щось "рвонути", та так, що ця подія відверне Кремль від всіх його авантюр, в тому числі від української?

- Скоріше, це буде не масовий народний виступ, а серйозний розкол в елітах.

Цей розкол вже серйозно проглядається в зв'язку з останніми санкціями, які почалися 6 квітня. А саме - конфіскацією та арештом російських активів на Заході.

Більше ніж за місяць Москва поки не змогла виробити якусь адекватну реакцію.

Дуже популярна точка зору, що так їм і треба, що хоч хтось заарештовує активи цих злочинців. Мало того, що ця точка зору підтримується 95% російського населення, але такі представники найближчої еліти Путіна, як генеральний прокурор РФ Чайка або голова Слідчого комітету Бистрикін дуже позитивно поставилися до цього заходу. Нехай хто-небудь заарештує, нехай злочинців залишать собі, а вкрадені гроші повернуть Росії.

Ця ідея повернення російських двох трильйонів стає все більш і більш популярною.

Але проблема в іншому. Чесний американський поліцейський, забравши у грабіжника гаманець, повинен повернути його господареві. Господарем цих двох трильйонів є російський народ, але його представниками є ​​ті ж бандити.

Цей великий гаманець може бути повернутий народу тільки, коли його представлятиме перший посткримінальний уряд Росії.

До речі, тут знаходиться і ключ до можливого врегулювання відносин між майбутньою Росією і Україною. Частина цих коштів може піти на виплату збитку, завданого окупацією України.

- Як ви вважаєте, які найбільш вразливі, слабкі місця Путіна?

- Найбільш уразливі місця путінського режиму - це 1 трильйон доларів приватних активів особисто Путіна і його найближчого оточення в Сполучених Штатах і півтрильйона в Великобританії.

І ось зараз за ці вразливі місця його лише 6 квітня і почали мацати. Тому така істерична реакція в Москві щодо санкцій.

Не під мене особисто, але під кілька людей, включаючи мене, навіть прийнятий спеціальний закон про покарання тих, хто сприяє так званим антиросійським санкціям.

Якщо в першому читанні три тижні тому ми заслуговували на 3-4 роки ув'язнення, то на останньому читанні "на прохання трудящих", вірніше, "на прохання російських бізнесменів" це прирівнюється до державної зради, і нам вже загрожує ув'язнення терміном 20 років. Запевняю вас, пройде ще місяць, і нас вже будуть засуджувати до смертної кари.

- До речі, Марк Фейгін мені говорив, що захищає вас як адвокат. Він і зараз виконує ці функції?

- Він не може виконувати ці функції, тому що він позбавлений статусу адвоката на території Російської Федерації. Він може мене захищати тільки в Україні.

- Яким чином ви маєте намір себе захищати в разі подібного розвитку подій?

- Я не збираюся повертатися в Росію. У моєму віці адаптація в новій країні дуже важка. І взагалі еміграція - це завжди не подарунок для людини.

Але кожен раз, як я стикаюся тут з якимись труднощами, я повторюю собі одну фразу: все одно це краще, ніж у російській в'язниці.