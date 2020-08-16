Разом з білорусами: Макрон звернувся із закликом до ЄС через Лукашенка

Кирило Лютий Світ 23:54, 16.08.2020

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Європейський Союз підтримати мирні протести громадян Білорусі.

"Європейський Союз повинен продовжувати мобілізацію разом з сотнями тисяч білорусів, які мирно демонструють повагу своїх прав, свободи і суверенітету", – написав Макрон в Twitter ввечері в неділю, 16 серпня.

При цьому ще 12 серпня лідер Франції в телефонній розмові з главою РФ Володимиром Путіним несподівано обговорив ситуацію в Білорусі, про що повідомили в Кремлі.

Однак подробиці діалогу офіційно не розголошували.

Як писав OBOZREVATEL, головна представниця опозиції на виборах в Білорусі Світлана Тихановська має намір оголосити себе новим президентом держави і розраховує на підтримку Заходу.

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