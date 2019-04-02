"Разом нам під силу!" Лукашенко емоційно звернувся до Путіна

Зміцнення Союзної держави Росії і Білорусі має тривати з урахуванням національних пріоритетів і принципів рівноправності.

Про це заявив білоруський лідер Олександр Лукашенко в привітанні президента Росії Володимира Путіна з Днем єднання народів двох країн, повідомила прес-служба глави білоруської держави.

"Реальні переваги союзу сьогодні відчувають мільйони білорусів і росіян. Між нашими країнами немає відчуженості, є свобода пересування і працевлаштування, соціальні гарантії, рівний доступ до медичних послуг та освіти", — зазначив він.

"Необхідно і далі розширювати білорусько-російську співпрацю. Серйозному зростанню глобальної конкуренції, посиленню протекціонізму й ізоляціонізму ми повинні протиставити справжню інтеграцію, рішуче усунення штучних бар'єрів і обмежень в економіці, реалізацію масштабних проектів", — переконаний білоруський президент.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін Белта

На його думку, "разом нам це під силу".

"Договір про створення Союзної держави об'єднує найближчих партнерів і добрих сусідів на пострадянському просторі. Саме в цьому криється життєва сила і величезний потенціал білорусько-російської інтеграції", — йдеться в привітанні.

Президент Білорусі підкреслив, що міжнародна ситуація і вимоги часу ставлять перед двома країнами стратегічне завдання щодо подальшого зміцнення Союзної держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Лукашенко може провести дострокові президентські вибори, щоб не дозволити російським агентам на них впливати.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!