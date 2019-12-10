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10 грудня • оновлено в 10:36
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"Раз-раз і домовився!" Зеленський поскаржився на темперамент Путіна

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Президент України Володимир Зеленський завив, що переговори з главою Росії Володимиром Путіним були ускладнені тим, що у них занадто відрізняються темпераменти.

За його словами Путін у ході переговорів "з кожного питання розбирав його на деталі", в результаті чого сторонам довелося врегулювати кожне слово, передає "РБК-Україна".

"Складно домовлятися, але були моменти, коли ми домовилися. Він кожне питанню розбирає на деталі. Кожне слово ми врегулювали. Це складно. Я швидка людина, раз-раз і домовився. А він намагався обговорити кожну маленьку деталь всіх питань, які ми порушували на двосторонній зустрічі. У нього інша природна біомеханіка", – сказав Зеленський.

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Володимир Зеленський і Володимир Путін

Володимир Зеленський і Володимир Путін

При цьому він зазначив, що спочатку на розмову з російським лідером було відведено 20 хвилин, але зустріч тривала годину.

"Говорили всі разом, а потім удвох. Були поступки. Я це відчув. Про загальні висновки поки рано говорити", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Зеленський озвучив основні пункти, щодо яких сторони дійшли згоди у Парижі. Він наголосив, що виступає проти федералізації, проти впливу інших держав на вектор розвитку країни, а також вказав на неможливість вирішення війни шляхом здачі територій.

  • У мережі був оприлюднений текст комюніке, ухваленого за результатами переговорів.

  • Стало відомо, що сторони підпишуть новий договір щодо Донбасу. Після саміту делегації чотирьох країн розпочали підготовку документа, який неофіційно назвали "Мінськ-3".

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Франція Париж
Тег
нормандський формат
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Махно Семен
Махно Семен
раз-раз и договорился-по такому принципу, и имеем Минск 2, со всеми вытекающими.....И сколько еще это будет длится не известно - а люди гибнут.....
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фил филька
фил филька
потому что если говорить конкретику то зе нечего будет ответить ибо его его же нацики и сожрут, так как конкретика это движение к миру. а если зе говорить общими лозунгами то этого не схавает хитрый пу и мира не будет. вот и весь расклад.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
раз-раз и договорился) раз-раз и страну про..ал
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