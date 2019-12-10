"Раз-раз і домовився!" Зеленський поскаржився на темперамент Путіна

Президент України Володимир Зеленський завив, що переговори з главою Росії Володимиром Путіним були ускладнені тим, що у них занадто відрізняються темпераменти.

За його словами Путін у ході переговорів "з кожного питання розбирав його на деталі", в результаті чого сторонам довелося врегулювати кожне слово, передає "РБК-Україна".

"Складно домовлятися, але були моменти, коли ми домовилися. Він кожне питанню розбирає на деталі. Кожне слово ми врегулювали. Це складно. Я швидка людина, раз-раз і домовився. А він намагався обговорити кожну маленьку деталь всіх питань, які ми порушували на двосторонній зустрічі. У нього інша природна біомеханіка", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський і Володимир Путін

При цьому він зазначив, що спочатку на розмову з російським лідером було відведено 20 хвилин, але зустріч тривала годину.

"Говорили всі разом, а потім удвох. Були поступки. Я це відчув. Про загальні висновки поки рано говорити", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зеленський озвучив основні пункти, щодо яких сторони дійшли згоди у Парижі. Він наголосив, що виступає проти федералізації, проти впливу інших держав на вектор розвитку країни, а також вказав на неможливість вирішення війни шляхом здачі територій.

У мережі був оприлюднений текст комюніке, ухваленого за результатами переговорів.

Стало відомо, що сторони підпишуть новий договір щодо Донбасу. Після саміту делегації чотирьох країн розпочали підготовку документа, який неофіційно назвали "Мінськ-3".

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