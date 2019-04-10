"Раз і назавжди!" Соловйов пригрозив Україні каральною операцією

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що Росія повинна застосувати до України такий самий підхід, як до Сирії, щоб змусити її припинити війну на Донбасі.

Зухвалими погрозами рупор злочинного путінського режиму вибухнув в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов Скріншот відео

"У нас є гігантський накопичений досвід у Сирії. Коли ми вміємо зупиняти і змушувати зберігати режим тиші. Ми можемо і вміємо раз і назавжди вирішити питання з будь-якою спробою починати обстріл по території "Л/ДНР". Годі чекати дива!" — самовпевнено висловився Соловйов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соловйов вже неодноразово погрожував Україні долею Сирії. Так, на початку березня він лякав країну повномасштабним вторгненням Росії і повторенням грузинського і сирійського сценаріїв. Масовану збройну агресію глашатай Путіна запропонував замаскувати під "миротворчу" операцію.

Також Соловйов говорив, що Росія почала війну в Сирії, щоб показати Заходу її можливості й стримати його від втручання у справи України.

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