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"Раз і назавжди!" Соловйов пригрозив Україні каральною операцією

3.4тЧитати матеріал російською

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що Росія повинна застосувати до України такий самий підхід, як до Сирії, щоб змусити її припинити війну на Донбасі.

Зухвалими погрозами рупор злочинного путінського режиму вибухнув в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

"У нас є гігантський накопичений досвід у Сирії. Коли ми вміємо зупиняти і змушувати зберігати режим тиші. Ми можемо і вміємо раз і назавжди вирішити питання з будь-якою спробою починати обстріл по території "Л/ДНР". Годі чекати дива!" — самовпевнено висловився Соловйов.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Соловйов вже неодноразово погрожував Україні долею Сирії. Так, на початку березня він лякав країну повномасштабним вторгненням Росії і повторенням грузинського і сирійського сценаріїв. Масовану збройну агресію глашатай Путіна запропонував замаскувати під "миротворчу" операцію.

Також Соловйов говорив, що Росія почала війну в Сирії, щоб показати Заходу її можливості й стримати його від втручання у справи України.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Да это пук в никуда. В России уже 5 лет призывают раз и навсегда покончить со свидомистким отребьем в Свинарнике а также с её фашистким режимом. Вся операция займёт не больше суток. Но у Вову свои всепартнёрские планы на этот счёт, тем более рос олигархическому бизнесу абсолютно плевать на античеловеческие выходки чубатого зверья.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Молоодец...умница
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