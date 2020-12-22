Розслідувач Bellingcat розповів, як вибирали труси для отруєння Навального "Новачком"

Ймовірні отруйники російського опозиціонера Олексія Навального знали, що у нього залишився останній день відрядження, тому нанесли "Новачок" на єдиний чистий комплект білизни.

Можливими подробицями спецоперації з нейтралізації Навального болгарський медіаексперт Христо Грозєв і головний розслідувач проєкту Bellingcat поділився в інтерв'ю російському виданню Meduza. На його думку, отруту нанесли на білизну ввечері 19 серпня, напередодні отруєння Навального.

"Якщо вони нанесли отруту на його труси, було два варіанти, до яких вони повинні були бути готові. Або він одягне ці труси відразу, як повернеться до номеру: уповільнення ефекту отрути не може бути більше чотирьох-п'яти годин, і Навальний отримав би отруєння і помер вночі. Або він одягне труси вранці, і отруєння відбудеться під час рейсу", – розповів Грозєв.

Він підкреслив, що це лише припущення. На думку розслідувача, вибрати правильні труси для нанесення отруйної речовини було не дуже складно. Зазвичай люди беруть кількість комплектів білизни, яка відповідає кількості днів відрядження. У Навального був останній вечір його поїздки.

"Тому, раз це останній вечір і всі знали про це, вони [співробітники ФСБ] увійшли до кімнати і нанесли отруту на останню чисту пару трусів", – сказав експерт.

Він не заперечив, що "Новачком" могли обробити дві пари білизни, але не більше, інакше це перевищило б дозу й становило б небезпеку для оточення.

"Найлогічніше припущення, що отрутою обробили щонайбільше на двоє трусів. І навіть це не дуже безпечно, тому що в одній парі трусів залишилися б великі дози, які потім набагато легше виявити. Тому найімовірніше, що [нанесли отруту] лише на одні труси", – уточнив Грозєв.

Сліди отруйної речовини, які виявили на пляшці води, він пояснив тим, що їх залишив сам Навальний після того, як одягнув отруєні труси.

"Він одягає труси руками, мінімальний слід "Новачка" потрапляє на пальці, Навальний бере пляшку, щоб випити. Так мінімальна доза потрапляє на пляшку. Ця доза безпечна, але її можна виявити", – пояснив розслідувач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський опозиціонер Олексій Навальний під виглядом помічника ексглави Федеральної служби безпеки РФ Миколи Патрушева зв'язався телефоном зі своїм ймовірним отруйником – військовим хіміком з інституту криміналістики ФСБ Костянтином Кудрявцевим. За його словами, "Новачок" наносили на труси і штани Навального.