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Авраам Шмулевич
Авраам Шмулевич
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Распад империи происходит в двух этапах

12.6тЧитати матеріал російською

Если сильнее империи распались, то нет никаких причин, чтобы российская империя в современном виде не распалась бы. Более того, она уже начала распадаться. Первый этап – распад Советского Союза. Сейчас мы идем ко второму этапу – распада РФ. Сейчас Северный Кавказ удерживается в составе России благодаря военной силе, благодаря отсутствию национальных проектов в кавказцев, страшным русско-чеченским войнам, которые повлекли за собой огромное количество жертв и отложились в памяти всех кавказских народов, политике Москвы с провоцирования конфликтов между собой.

В России постоянно идет процесс давления на независимых активистов, их запугивают, сажают или даже убивают.

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Почему Украина до сих пор делит рыбу с Россией?

У меня был знакомый, Зухум Зукумов. Он был университетским преподавателем в Дагестане. Развивал идею, связанную с отрывом ориентировки северокавказского ислама на "Аль-Каиду" или "Исламское государство". У кавказцев был пример государства Шамиля. Для того времени и тех условий это было весьма упорядоченное государство. Шамиль официально популярен на Кавказе. У него было исламское государство. Почему бы не вывести проект дагестанской самостоятельности именно из имамата Шамиля? Это же на поверхности: объявить дагестанское государство наследником имамата Шамиля. Москве с этим сложно было бы бороться, так как на официальном уровне в Дагестане и Чечне Шамиль почти канонизирован. Его прославляют за то, что он, с одной стороны, воевал против России, но, с другой стороны, покорился империи, капитулировал. В этом плане он удобен для империи, но если взять его историческое наследие в полной мере – Москве будет сложно что-то сказать. Зухум был убит.

Именно такой путь в кавказских интеллектуалов, если они будут хотя бы даже обсуждать национальные проекты, связанные с независимостью и деколонизацией.

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Автор
Авраам ШмулевичАвраам Шмулевич
Об'єкт
війна
Джерело
Джерело:Facebook Авраама Шмулевича
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Артемьев Вячеслав
Артемьев Вячеслав
Украина страна без истории, армия без традиций, население без "царя в голове", в чести предательство и клятвопреступничество, предали Веру, предали Память предков, предали братьев, предали нашу общую Великую Победу над нацизмом, в героях предатели и упыри которые в прошлом и настоящем воевали и воюют со своим народом, стелились под всех - под литовцев, турков, шведов, ляхов, германцев, румын, австрияк, венгров, под германцев два раза вот теперь нового хозяина нашли за океаном, "не рабы" хотят внешнего управления дядей Сэмом, холопы вечные с низкой социальной ответственностью .... хочу ошибаться, но пятый год убеждаюсь в вышесказанном.
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Сложно сказать, когда произойдет окончательный распад эрефии. Но то, что она стала распадаться на Китайскую часть и все на остальнуе, мною не подвергается сомнению. Скорость распада так же будет зависеть от того как скоро запад найдет субъект федерации, которому можно поручить сдать в утиль ядерное вооружение. Хотя, если Китайская часть займется этим под эгидой США, будет больше толку.
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Doc I
Doc I
Не факт что Россия распадется. В 90е она продолжала существовать, хотя с другой стороны в начале 20го века Россия потеряла огромные территории, и кто мог сказать в 1904 году что через чуть больше дюжины лет Рашку рухнет и погрузиться в тотальную разруху. И русское будущее невозможно предсказать - ибо поведение русские не подчиняется никакой логике. Теоретически от РФ могут отколоться некоторые регионы - это Кавказ, это Калининград, Курилы/Сахалин. Остальное скорее всего останется под контролем ЧВК (некоторые возможно будут подчиняться иностранцам), но вот стабильного будущего у РФ точно не может быть - для этого нет ресурсов
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