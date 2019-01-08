''Расист, як Гітлер'': в США бояться, що Трамп веде країну до фашизму

Знаменитий голлівудський актор Роберт де Ніро обізвав президента США Дональда Трампа справжнім расистом.

Артист зазначив, що глава Білого дому з момент свого президентства став іще гіршим. У його поведінці простежується риторика, в якій він висловлює перевагу білої раси, повідомляє The Guardian.

"Коли бачиш, як хтось на кшталт Трампа стає президентом, думаєш: "Ну гаразд. Подивимося, що він робитиме, може, зміниться". Але він став ще гіршим. Це продемонструвало мені, що він — справжній расист. Я думав, що він, будучи родом з Нью-Йорка, розуміє різноманітність, що існує в цьому місті, але він такий поганий, як я і гадав раніше — і навіть набагато гірший. Це ганьба", — заявив актор.

Де Ніро зазначив, що у нього шестеро дітей змішаного расового походження. До того ж один з них гомосексуаліст.

"Я стурбований. Один з моїх дітей — гей, і він переживає, що до нього ставитимуться певним чином", — наголосив він.

Зірка додала, що Трамп перебуває на шляху до фашизму. Актор нагадав, що свого часу люди також потішалися і з Гітлера, і з Муссоліні, оскільки ті здавалися смішними.

Дональд Трамп getty

"Мене турбує те, що в майбутньому будуть люди, які побачать у ньому приклад, і вони будуть до певної міри травмовані. Але вони будуть набагато розумнішими, ще більш ексцентричними і їхні особистості будуть набагато строкатішими. У них будуть такі самі цінності, що і у нього, але вони будуть здатні зайти набагато далі і заподіяти більше шкоди як деспоти. Ось що мене турбує. Є люди, які дивляться на нього і кажуть:"Я хочу бути як він". Але вони діятимуть набагато краще і будуть розумнішими", — підсумував Де Ніро.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дональд Трамп відповів на образи з боку голлівудського актора Роберта Де Ніро, назвавши його "людиною з дуже низьким IQ".