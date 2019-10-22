Раптом повернув голову: "небіжчик" прокинувся на похороні і налякав родину

У штаті Одіші в Індії чоловік прокинувся під час свого похорону і налякав родичів.

Про це повідомляє AsiaOne. 55-річного скотаря знайшли на одному з пасовищ. Він пішов пасти кіз і не повернувся.

Через те, що чоловік не подавав ознак життя, його вважали загиблим. Сім'я організувала похорон. Але коли тіло опускали в могилу, воно заворушилося.

Присутні на похоронах швидко доставили чоловіка в лікарню. Як з'ясувалося, від спеки він втратив свідомість.

"Небіжчик" прокинувся на похоронах і налякав родину Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Індії на кладовищі сімейна пара, яка раніше втратила новонароджену дочку, розкопала в землі дитину.

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