"Раніше говорив про мир!" У Росії накинулися на Зеленського

У Росії різко розкритикували президента України Володимира Зеленського через його звернення до Сполучених Штатів щодо поставок ЗСУ нових систем озброєнь.

Так, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в ефірі пропагандистського телеканалу RT назвала такий крок українського президента "неправильним сигналом".

"Зеленський повинен посилати сигнали не Росії, а своїм громадянам. Не тільки своїм виборцям, але й людям на Донбасі, яким не дали проголосувати. Він повинен посилати сигнал усім.

І слова про поставки зброї... я не думаю, що це правильний сигнал. Раніше він використовував слово "мир" – ось це, з моєї точки зору, той сигнал, який йому варто послати", – заявила Захарова.

Захарова і Зеленський Колаж

Нагадаємо, президент України на зустрічі з американським сенатором Робертом Портманом у Києві заявив про потребу української армії в новому озброєнні.

"Він [Зеленський] відверто говорив про хоробрість своїх військ, а також про їхні потреби в системах озброєння та елементарних умовах.

Ми говорили про російську пропаганду вздовж східного кордону та про зусилля з придушення сигналів мовного телебачення України з метою посіяти насіння розбрату серед жителів Донбасу. Ми говорили про деякі ідеї, які допоможуть протистояти цій пропаганді, перешкодам і дезінформації. І я вже зв'язувався з Держдепартаментом із приводу цих ідей", – цитує Портмана ТАСС.

Зеленський і Портман Rob Portman / Twitter

Відзначимо, американський політик позитивно відгукнувся про Зеленського і наголосив, що "вражений зустріччю", а також назвав бесіду продуктивною, а українського президента – "розумним, проникливим і рішучим".

"Ми розмовляли близько години й обговорили широкий спектр тем", – заявив Портман про підсумки бесіди.

Скріншот повідомлення RT у Telegram

Як писав OBOZREVATEL, раніше Марія Захарова пригрозила погіршенням відносин з Україною через заяви команди Володимира Зеленського про політику "батога і пряника" щодо Кремля.

Трохи пізніше Захарова раптово виступила на підтримку президента України Зеленського через вживання ним російської мови.

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