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Раніше був Марією: в Італії вперше мером став трансгендер

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У містечку Тромелло в провінція Ломбардія ( Італія) вперше в історії мером обрали трансгендера Джанмарко Негрі.

Про це повідомляє Corriere Della Sera. 40-річний чоловік обійшов на виборчих перегонах трьох своїх конкурентів, незважаючи на невтішні прогнози.

Відзначається, що він ніколи раніше не займався політикою, але здобув популярність, будучи адвокатом у кримінальних справах і активним учасником акцій щодо захисту прав сексуальних меншин.

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Джанмарко Негрі після і до операції зі зміни статі

Джанмарко Негрі після і до операції зі зміни статі

Corriere Della Sera

Так, до 2015 року Негрі був жінкою на ім'я Марія, однак він із дитинства відчував себе чоловіком. Зважившись на кілька операцій зі зміни статі, новообраний мер змінився до невпізнання. За словами самого Негрі, він "знайшов себе раз і назавжди", ставши чоловіком.

Відзначимо, в Тромелло проживає близько 4 тисяч чоловік. Новий мер отримав на виборах 786 голосів (37,54%).

Джанмарко Негрі в 2015 році

Джанмарко Негрі в 2015 році

Facebook Gianmarco Negri

Джанмарко Негрі в 2015 році

Джанмарко Негрі в 2015 році

Facebook Gianmarco Negri

Джанмарко Негрі в 2015 році

Джанмарко Негрі в 2015 році

Facebook Gianmarco Negri

Джанмарко Негрі в 2015 році

Джанмарко Негрі в 2015 році

Facebook Gianmarco Negri

Джанмарко Негрі

Джанмарко Негрі

Facebook Gianmarco Negri

Джанмарко Негрі

Джанмарко Негрі

Facebook Gianmarco Negri

Джанмарко Негрі

Джанмарко Негрі

laprovinciapavese.gelocal.it

Джанмарко Негрі

Джанмарко Негрі

Facebook Gianmarco Negri

Джанмарко Негрі

Джанмарко Негрі

zon.it

Джанмарко Негрі

Джанмарко Негрі

Facebook Gianmarco Negri

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 12-річний українець Назар Вижниця став на один день дитячим мером Вінніпега, столиці канадської провінції Манітоба.

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Місце
Італія
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Макарский Александр
Макарский Александр
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