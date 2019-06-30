Когда смотрел пресс-конференцию президента Трампа по окончании G-20, саммита в японском городе Осака, вспомнил фразу одного умного человека о том, что: "теперь я знаю, что одно из качеств, присущих злу, – стремление все запутать."

На этой встрече с журналистами президент США не ответил конкретно ни на один вопрос, а наоборот старался уводить разговор от болезненных для него тем, при этом регулярно расточая комплименты самому себе. Параллельно с этим, президент Трамп на пресс-конференции выступил в роли адвоката наследного принца Саудовской Аравии, которого весь цивилизованный мир обвиняет в убийстве журналиста Хашшоги, ведь главным для Трампа в этом вопросе являются многомиллиардные контракты с режимом в Эр-Рияде, а такие темы как права человека, включая и убийства журналистов, могут отойти и на второй план.

Дональд Трамп

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Такой же подход президент США демонстрирует и в отношении Владимира Путина - другого одиозного авторитарного правителя из России, которого тот же цивилизованный мир называет современным Гитлером, обвиняя его в аннексии Крыма, бойне на юго-востоке Украины и в заказных убийствах своих оппонентов по всему миру. Невольно вспоминая похожую картину с предыдущей встречи Трампа и Путина в Хельсинки и их заключительную пресс-конференцию там и проводя параллели, мы увидим похожее отношение и здесь в Осаке, где для президента Трампа тема российской агрессии против Украины словно не существует и он всячески старался ее избегать и это табу опять не было нарушено.

Довольно комичным выглядел президент США и на встрече с президентом Турции, так как весь мир помнит то, как несколько недель назад господин Трамп расточал свои санкционные угрозы в адрес президента Эрдогана, если тот купит у России зенитные комплексы С-400. И что мы увидели? Турция их купила, а Трамп стал всему миру объяснять, почему он его не будет его наказывать, свалив при этом всю вину на бывшую администрацию во главе с президентом Обамой.

Я не большой поклонник президента Обамы, особенно в области его внешней политики, так как считаю ее беззубой, благодаря которой президент Путин не получив по рукам после нападения на Грузию в 2008 году, пошел дальше и уже в 2014 году захватил Крым и начал войну на юго-востоке Украины. Но у меня сложилось твердое убеждение, что у президента Трампа существует "синдром Обамы", так как он в своих политических телодвижениях, обвиняя во всем своего предшественника, продолжает ту же беззубую политику умиротворения диктаторов и авторитарных правителей, будь то Россия, Саудовская Аравия или Северная Корея. Про неудачу политики президента Трампа в Сирии, в результате которой эта страна полностью перешла под контроль России и Ирана и вспоминать не хочется.

Неудача в переговорах с Северной Кореей лишила президента Трампа возможности получить Нобелевскую премию мира, которую до него, надо особо отметить, непонятно за что получил президент Обама. Ядерная сделка с Ираном, которую также заключил президент Обама и которую потом отменил президент Трамп, также стала яблоком раздора между этими политиками. Как мы помним, начав с отмены сделки, президент Трамп стал размахивать дубинкой над Ираном, которую никто из стран, подписавших сделку не поддержал и как мы видим, не добившись ощутимых результатов, президент Трамп отправляет уже четкие месседжи клерикальному режиму в Тегеране о том, что готов к новой сделке, но на его условиях. Хотя чем его условия будут отличаться от предыдущих, он не уточняет, так как главное для него, чтобы в историю эта сделка вошла бы с его подписью, а не его предшественника. И таких параллелей в вопросах внутренней и внешней политики, где президент Трамп руководствуется лишь "синдромом Обамы", вагон и тележка.

Когда-то Томас Джефферсон-один из отцов-основателей США сказал такую фразу:"если ты разгневан, сосчитай в уме до десяти, прежде чем что-либо говорить. Если ты сильно разгневан, сосчитай до ста". Надеюсь в окружении президента Трампа еще остались вменяемые люди, которые могли бы ему напомнить про то, что США является флагманом демократии в мире и прежде чем писать какие-то тексты в Твиттере, которые читает весь мир, надо вспоминать также и про имидж страны, который нельзя разменивать на многомиллиардные контракты с одиозными режимами, потому что как говорил тот же Томас Джеферссон:"для корыстного духа коммерции не существует ни Родины, ни чувств, ни принципов — одна нажива.“

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