ГоловнаНовини
МоваЯзык
ПолітикаЕкономіка

/Блоги - Світ

Раміс Юнус
Раміс Юнус
Всі статті автора

Синдром Обамы преследует Трампа

1.1тЧитати матеріал російською

Когда смотрел пресс-конференцию президента Трампа по окончании G-20, саммита в японском городе Осака, вспомнил фразу одного умного человека о том, что: "теперь я знаю, что одно из качеств, присущих злу, – стремление все запутать."

На этой встрече с журналистами президент США не ответил конкретно ни на один вопрос, а наоборот старался уводить разговор от болезненных для него тем, при этом регулярно расточая комплименты самому себе. Параллельно с этим, президент Трамп на пресс-конференции выступил в роли адвоката наследного принца Саудовской Аравии, которого весь цивилизованный мир обвиняет в убийстве журналиста Хашшоги, ведь главным для Трампа в этом вопросе являются многомиллиардные контракты с режимом в Эр-Рияде, а такие темы как права человека, включая и убийства журналистов, могут отойти и на второй план.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Новини
Игрушки Трампа

Такой же подход президент США демонстрирует и в отношении Владимира Путина - другого одиозного авторитарного правителя из России, которого тот же цивилизованный мир называет современным Гитлером, обвиняя его в аннексии Крыма, бойне на юго-востоке Украины и в заказных убийствах своих оппонентов по всему миру. Невольно вспоминая похожую картину с предыдущей встречи Трампа и Путина в Хельсинки и их заключительную пресс-конференцию там и проводя параллели, мы увидим похожее отношение и здесь в Осаке, где для президента Трампа тема российской агрессии против Украины словно не существует и он всячески старался ее избегать и это табу опять не было нарушено.

Довольно комичным выглядел президент США и на встрече с президентом Турции, так как весь мир помнит то, как несколько недель назад господин Трамп расточал свои санкционные угрозы в адрес президента Эрдогана, если тот купит у России зенитные комплексы С-400. И что мы увидели? Турция их купила, а Трамп стал всему миру объяснять, почему он его не будет его наказывать, свалив при этом всю вину на бывшую администрацию во главе с президентом Обамой.

Новини
"Прекрасный человек!" Трамп рассыпался в комплиментах Путину

Я не большой поклонник президента Обамы, особенно в области его внешней политики, так как считаю ее беззубой, благодаря которой президент Путин не получив по рукам после нападения на Грузию в 2008 году, пошел дальше и уже в 2014 году захватил Крым и начал войну на юго-востоке Украины. Но у меня сложилось твердое убеждение, что у президента Трампа существует "синдром Обамы", так как он в своих политических телодвижениях, обвиняя во всем своего предшественника, продолжает ту же беззубую политику умиротворения диктаторов и авторитарных правителей, будь то Россия, Саудовская Аравия или Северная Корея. Про неудачу политики президента Трампа в Сирии, в результате которой эта страна полностью перешла под контроль России и Ирана и вспоминать не хочется.

Неудача в переговорах с Северной Кореей лишила президента Трампа возможности получить Нобелевскую премию мира, которую до него, надо особо отметить, непонятно за что получил президент Обама. Ядерная сделка с Ираном, которую также заключил президент Обама и которую потом отменил президент Трамп, также стала яблоком раздора между этими политиками. Как мы помним, начав с отмены сделки, президент Трамп стал размахивать дубинкой над Ираном, которую никто из стран, подписавших сделку не поддержал и как мы видим, не добившись ощутимых результатов, президент Трамп отправляет уже четкие месседжи клерикальному режиму в Тегеране о том, что готов к новой сделке, но на его условиях. Хотя чем его условия будут отличаться от предыдущих, он не уточняет, так как главное для него, чтобы в историю эта сделка вошла бы с его подписью, а не его предшественника. И таких параллелей в вопросах внутренней и внешней политики, где президент Трамп руководствуется лишь "синдромом Обамы", вагон и тележка.

Новини
"Это войдет в историю": Трамп внезапно помирился с другом Путина на саммите G20

Когда-то Томас Джефферсон-один из отцов-основателей США сказал такую фразу:"если ты разгневан, сосчитай в уме до десяти, прежде чем что-либо говорить. Если ты сильно разгневан, сосчитай до ста". Надеюсь в окружении президента Трампа еще остались вменяемые люди, которые могли бы ему напомнить про то, что США является флагманом демократии в мире и прежде чем писать какие-то тексты в Твиттере, которые читает весь мир, надо вспоминать также и про имидж страны, который нельзя разменивать на многомиллиардные контракты с одиозными режимами, потому что как говорил тот же Томас Джеферссон:"для корыстного духа коммерции не существует ни Родины, ни чувств, ни принципов — одна нажива.“

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Раміс ЮнусРаміс Юнус
Особа
Дональд Трамп
Місце
Японія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel