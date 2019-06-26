Делегация Азербайджана 24 июня в Страсбурге в полном составе поддержала резолюцию, позволяющую России вернуться в ПАСЕ.

Надеюсь власти Украины и Грузии постараются запомнить имена тех, кто предал Украину и Грузию, несмотря на то, что эти страны всегда защищали территориальную целостность Азербайджана.

Новини ПАСЕ как монпансье

Нужно запретить въезд в Украину и Грузию этим продажным представителям режима Путина в парламенте Азербайджана: Самед Сеидов(глава), Эльшан Гасанов, Ульвия Агаева, Асим Моллазаде, Ганира Пашаева, Фазиль Мустафа,Сабир Гаджиев, Сахиба Гафарова, Севиндж Фаталиева, Рафаэль Гусейнов, Ровшан Рзаев и Вюсал Гусейнов.

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