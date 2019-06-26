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Раміс Юнус
Раміс Юнус
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Имена тех, кто предал Украину

1.3тЧитати матеріал російською

Делегация Азербайджана 24 июня в Страсбурге в полном составе поддержала резолюцию, позволяющую России вернуться в ПАСЕ.

Надеюсь власти Украины и Грузии постараются запомнить имена тех, кто предал Украину и Грузию, несмотря на то, что эти страны всегда защищали территориальную целостность Азербайджана.

Новини
ПАСЕ как монпансье

Нужно запретить въезд в Украину и Грузию этим продажным представителям режима Путина в парламенте Азербайджана: Самед Сеидов(глава), Эльшан Гасанов, Ульвия Агаева, Асим Моллазаде, Ганира Пашаева, Фазиль Мустафа,Сабир Гаджиев, Сахиба Гафарова, Севиндж Фаталиева, Рафаэль Гусейнов, Ровшан Рзаев и Вюсал Гусейнов.

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Автор
Раміс ЮнусРаміс Юнус
Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
Джерело
Джерело:Facebook Рамиса Юнуса
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Стальнов Андрей
Стальнов Андрей
А почему только Азейбайджан? Вроде, ещё десяток стан единогласно "предали" Украину)))), или на Австрию и Италию цеевропейцы пока не готовы гавкать?))))
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Айзер - выродок Кавказа! Армяне могут подтвердить!
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Питон Каа
Питон Каа
А чего он только про Азербайджан написал? Не любит азербайджанцев?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Питон Каа, тебя, свинья рашенская, кто вообще спрашивает? В жопу, глист позорный! Вон, ничтожество!
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