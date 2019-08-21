К сожалению, история ничему не научила европейских лидеров и они продолжают политику увещевания Путина, этого современного Гитлера, которого сегодня ублажал французский президент Эммануил Макрон также, как в далеком 1938 году увещевали Гитлера премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен и глава правительства Франции Эдуард Даладье, что, как известно, закончилось Мюнхенским сговором.

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Пока в США не появится президент масштаба Рональда Рейгана, а в Европе волевой лидер, сравнимый с Маргарет Тетчер, способных быстро утихомирить этого современного "собирателя земли русской", как когда-то также собирал немецкие земли рейха Гитлер, такие как Путин еще долго будут бряцать оружием и пугать своих соседей. После российской аннексии Крыма и развязанной агрессии на юго-востоке Украины, мы являемся свидетелями самого настоящего дежавю.

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