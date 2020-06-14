Ізраїль почав будівництво поселення, названого в честь Трампа

Ізраїль 14 червня розпочав будівництво поселення на Голанських висотах, названого в честь президента США Дональда Трампа.

Про це під час засідання повідомив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху, заявляється на сайті уряду Ізраїлю. Поселення буде названо Рамат-Трамп.

"Сьогодні ми почнемо практичні кроки зі створення поселення Рамат-Трамп на Голанських висотах, суверенітет Ізраїлю над якими був визнаний президентом Трампом", – сказав Нетаньяху.

У травні 2019 року він заявив про виділення місця на Голанах для поселення в честь американського президента. 16 червня того ж року під час спеціального виїзного засідання перехідного уряду відкрив там табличку з назвою "Рамат-Трамп".

Нагадаємо:

У березні 2019 року Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Він наказав Сполученим Штатам пора "повністю визнати" суверенітет Ізраїлю над Голанах, які були анексовані в 1967 році після військових дій.

При цьому ООН заявила, що статус Голанських висот повинен залишатися за Сирією, а рішення влади Ізраїлю про встановлення на території своїх законів і адміністрації позбавлені юридичної сили.

Голанські висоти – спірна територія, яка була частиною Сирії до 1967 року, але під час Шестиденної війни на початку липня 1967-го дві третини висоти були зайняті Ізраїлем.

У грудні 1981 року парламент Ізраїлю прийняв закон про поширення ізраїльської юрисдикції на Голанські висоти. Анексія цих земель не була визнана світовою спільнотою і Радою Безпеки ООН.

Як писав OBOZREVATEL, 19 травня в Палестині заявили про розрив усіх угод з Ізраїлем і США, включаючи так звану угоду століття між президентом Дональдом Трампом та ізраїльським прем'єром Біньяміном Нетаньяху.

Раніше, після публічного оголошення умов угоди, в Палестині вийшли на масові протести. Лідер палестинців заявив, що Єрусалим не продається, а угода не пройде: "народ відправить її в сміттєву корзину історії".