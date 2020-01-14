Випустили 2 ракети: в Ірані показали нове відео з моментом удару по українському літаку

У мережі з'явилося відео з моментом влучання іранської ракети в український літак Boeing 737 під Тегераном.

Ролик зняли ыз землі на значній відстані від місця НП і опублікували в одному з іранських акаунтів у соціальній мережі Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах чітко видно, як у повітря випустили дві ракети. Одна описала півколо і згасла за горизонтом. Друга ж влучила в літак, про що свідчить вогняний спалах у небі.

В Ірані показали момент удару по українському літаку

ویديو از لحظه اصابت ۲ موشک به #هواپیمای_اوکراینی که توسط دوربین‌های مداربسته ضبط شده pic.twitter.com/7Vb5VLqmJd — اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) January 14, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!