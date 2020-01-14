Головна Новини
14 січня • оновлено в 19:37
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Випустили 2 ракети: в Ірані показали нове відео з моментом удару по українському літаку

2.2т
Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео з моментом влучання іранської ракети в український літак Boeing 737 під Тегераном.

Ролик зняли ыз землі на значній відстані від місця НП і опублікували в одному з іранських акаунтів у соціальній мережі Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах чітко видно, як у повітря випустили дві ракети. Одна описала півколо і згасла за горизонтом. Друга ж влучила в літак, про що свідчить вогняний спалах у небі.

Новини
Іран збив український літак: місце падіння Boeing 737 зняли з повітря. Відео

В Ірані показали момент удару по українському літаку

В Ірані показали момент удару по українському літаку

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого перебвали 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

  • Попередньо встановлено, що тіла загиблих у катастрофі українського лайнера Boeing 737, який впав біля аеропорту Тегерана, буде складно впізнати через високий ступінь пошкоджень.

  • Рятувальники виявили "чорну скриньку" українського літака Boeing 737, який розбився відразу після злету.

  • Президент України Володимир Зеленський прокоментував катастрофу українського літака МАУ в Ірані.

  • В Ірані назвали "офіційну" причину аварії літака МАУ.

  • Також в МАУ розповіли про іноземців на борту літака, що впав.

  • Незалежний російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич заявив, що катастрофа українського літака Boeing 737 в аеропорту Тегерана (Іран) відбулася "в найгарячішій точці планети".

  • В РНБО повідомили, що до розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані залучать компанію Boeing.

  • Президент Володимир Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби у зв'язку з авіакатастрофою пасажирського літака компанії "МАУ" в Тегерані.

  • Американські ЗМІ з посиланням на джерела в Пентагоні повідомляють, що літак збила іранська ракета. Імовірно, російського виробництва.

  • Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранською ракетою.

  • Президент США Дональд Трамп сумнівається, що літак зазнав аварії через технічні неполадки.

  • Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що є докази того, що український літак Boeing 737 збили іранською ракетою.

  • Іран відповів на звинувачення в ударі ракетою по літаку МАУ.

  • Вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

  • Стало відомо, що група українських експертів, яка розслідує в Тегерані крах літака МАУ, знайшла пробоїни від ракети на уламках кабіни пасажирського лайнера.

  • Крім того, влада Ірану дізналися, що український літак МАУ над Тегераном збили іранські ППО за день до офіційного визнання провини, 10 січня.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Теги
МАУ літак
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги