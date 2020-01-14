Випустили 2 ракети: в Ірані показали нове відео з моментом удару по українському літаку

У мережі з'явилося відео з моментом влучання іранської ракети в український літак Boeing 737 під Тегераном.
Ролик зняли ыз землі на значній відстані від місця НП і опублікували в одному з іранських акаунтів у соціальній мережі Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
На кадрах чітко видно, як у повітря випустили дві ракети. Одна описала півколо і згасла за горизонтом. Друга ж влучила в літак, про що свідчить вогняний спалах у небі.
В Ірані показали момент удару по українському літаку
ویديو از لحظه اصابت ۲ موشک به #هواپیمای_اوکراینی که توسط دوربینهای مداربسته ضبط شده pic.twitter.com/7Vb5VLqmJd— اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) January 14, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого перебвали 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
Попередньо встановлено, що тіла загиблих у катастрофі українського лайнера Boeing 737, який впав біля аеропорту Тегерана, буде складно впізнати через високий ступінь пошкоджень.
Рятувальники виявили "чорну скриньку" українського літака Boeing 737, який розбився відразу після злету.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував катастрофу українського літака МАУ в Ірані.
В Ірані назвали "офіційну" причину аварії літака МАУ.
Також в МАУ розповіли про іноземців на борту літака, що впав.
Незалежний російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич заявив, що катастрофа українського літака Boeing 737 в аеропорту Тегерана (Іран) відбулася "в найгарячішій точці планети".
В РНБО повідомили, що до розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані залучать компанію Boeing.
Президент Володимир Зеленський оголосив 9 січня днем жалоби у зв'язку з авіакатастрофою пасажирського літака компанії "МАУ" в Тегерані.
Американські ЗМІ з посиланням на джерела в Пентагоні повідомляють, що літак збила іранська ракета. Імовірно, російського виробництва.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранською ракетою.
Президент США Дональд Трамп сумнівається, що літак зазнав аварії через технічні неполадки.
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що є докази того, що український літак Boeing 737 збили іранською ракетою.
Іран відповів на звинувачення в ударі ракетою по літаку МАУ.
Вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.
Стало відомо, що група українських експертів, яка розслідує в Тегерані крах літака МАУ, знайшла пробоїни від ракети на уламках кабіни пасажирського лайнера.
Крім того, влада Ірану дізналися, що український літак МАУ над Тегераном збили іранські ППО за день до офіційного визнання провини, 10 січня.
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