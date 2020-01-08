Ракетний удар по базах США: Вашингтон ухвалив жорстке рішення щодо Іраку й Ірану

Після ракетного удару по військових базах США в Іраку Вашингтон заборонив усі цивільні перельоти над повітряним простором Іраку й Ірану, а також над водами Перської та Оманської заток.

Як повідомляє Business Insider, таке рішення ухвалила Федеральна авіаційна адміністрація.

"ФАА буде й надалі уважно стежити за подіями на Близькому Сході. Ми продовжуємо координувати свої дії з нашими партнерами з національної безпеки й ділитися інформацією з американськими авіаперевізниками та іноземною владою цивільної авіації", – йдеться в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американську авіабазу, розташовану поруч із містом аль-Асад у Іраку, а також базу американських коаліційних сил у Ербілі обстріляли ракетами. За даними Пентагону, Іран випустив щонайменше 10 ракет.

Після цього військово-повітряні сили Ірану підняли в небо винищувачі для перехоплення і знищення будь-якої потенційної загрози для країни після ракетного удару по американських базах у Іраку.

На обіцянку Пентагону відповісти на атаку, у КВІР пригрозили "вдарити цього разу в самій Америці". В Ірані також додали, що в разі бомбардування іранської землі у відповідь удар прийдеться на міста Дубай (Об'єднані Арабські Емірати) і Хайфу (Ізраїль).

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