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8 січня • оновлено в 12:58
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Ракетний удар по базах США: Вашингтон ухвалив жорстке рішення щодо Іраку й Ірану

16.2т
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Після ракетного удару по військових базах США в Іраку Вашингтон заборонив усі цивільні перельоти над повітряним простором Іраку й Ірану, а також над водами Перської та Оманської заток.

Як повідомляє Business Insider, таке рішення ухвалила Федеральна авіаційна адміністрація.

"ФАА буде й надалі уважно стежити за подіями на Близькому Сході. Ми продовжуємо координувати свої дії з нашими партнерами з національної безпеки й ділитися інформацією з американськими авіаперевізниками та іноземною владою цивільної авіації", – йдеться в заяві.

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"Будемо захищатися!" Іран знайшов пояснення удару по військовій базі США

Ракетний удар по базах США: Вашингтон ухвалив жорстке рішення щодо Іраку й Ірану

Як повідомляв OBOZREVATEL, американську авіабазу, розташовану поруч із містом аль-Асад у Іраку, а також базу американських коаліційних сил у Ербілі обстріляли ракетами. За даними Пентагону, Іран випустив щонайменше 10 ракет.

Після цього військово-повітряні сили Ірану підняли в небо винищувачі для перехоплення і знищення будь-якої потенційної загрози для країни після ракетного удару по американських базах у Іраку.

На обіцянку Пентагону відповісти на атаку, у КВІР пригрозили "вдарити цього разу в самій Америці". В Ірані також додали, що в разі бомбардування іранської землі у відповідь удар прийдеться на міста Дубай (Об'єднані Арабські Емірати) і Хайфу (Ізраїль).

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Конфлікт США та Ірана
Місце
США
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Сразу вспоминается апрельская атака на Сирию, при которой, из 103 выпущенных американцами и англичанами ракет различного базирования, средствами ПВО Сирии удалось сбить аж 71 ракету. Остальные угрозу не представляли т.к. нацелены были на заброшенные объекты. Сегодняшний ракетный удар показал "высочайшую" эффективность американской системы ПВО "Патриот" ))))).
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Ш. Олег
Ш. Олег
Надеюсь, на этом обе стороны, США и Иран, и успокоятся. Американцы убили генерала, персы популяли в ответ ракетами (не очень сильно и не очень точно) - никто не потерял лицо, можно заканчивать. Если, конечно, у американцев не другие планы. Иранцам геморрой точно не нужен, а вот США… Поглядим.
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Ш. Олег
Ш. Олег
hunt andres, немцы все живы, про американцев пока не ясно, но, по-моему, если и есть потери, то небольшие. Возможно, ещё из других стран жертвы есть.
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hunt andres
hunt andres
Ш. Олег, Ну как неточно:-) Говорят о 80 убитых на базах. Подождем, что скажет официальный Вашингтон.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Вот сейчас смешно было..
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